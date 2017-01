El Girona posa la directa a Saragossa

El Girona va guanyar per tercera vegada consecutiva a la Romareda de Saragossa i ho va fer, com en els dos últims precedents, amb autoritat. Un gol de Sandaza (68') i un d'Alcaraz (91') van certificar un triomf que es va començar a gestar en la segona meitat.

A la primera, el Real Zaragoza va portar la iniciativa i el Girona es va defensar amb un cert ordre. Un xut d'Angel desviat per un defensa del Girona que va picar a la creueta va ser la millor ocasió local. El Girona ho va intentar de lluny.

A la represa, però, el tècnic va fer algun retoc tàctic i l'equip va fer un pas endavant que el va portar a dominar els segons 45' de cap a peus. El primer gol va venir d'una jugada d'estratègia que Borja va posar a l'àrea, Alcalá va canviar de direcció i Sandaza va enviar al fons de la xarxa imposant-se als defenses locals.

Longo (85') hauria pogut sentenciar el partit però va desaprofitar un excel·lent servei de Portu en una contra. L'italià, en canvi, va ser l'assistent d'Alcaraz en el 0-2 que rubricava el partit, ja en temps de descompte (91').

Per l'entrenador del Zaragoza, l'ex Girona Raül Agné, no hi ha dubtes: "Girona, Levante i Getafe porten una marxa més".

Amb aquest triomf el Girona es manté segon (havia perdut momentàniament la posició a favor del Getafe perquè els madrilenys havien jugat abans) a 4 punts del líder, amb 2 de coixí sobre el tercer i amb 8 sobre el primer dels que no jugarien play off just abans de tancar la primera volta a casa contra el Córdoba (Diumenge 20.00).

L'Uni també guanya Uni Girona També va reprendre la competició amb victòria l'Uni Girona, que es va desfer del Mann Filter per 84 a 75 a Fontajau. Les gironines són segones, a un triomf del Perfumerías Avenida de Salamanca i amb tres de marge sobre el tercer, el Gernika.

