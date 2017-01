C's rechaza la moción de censura que le propone un PP dividido

El presidente del PP de Granada, Sebastián Pérez, ha enviado este lunes una carta al máximo responsable de Ciudadanos en esta provincia, Luis Salvador, para pedirle una reunión en la que propiciar el inicio del camino hacia una moción de censura que pueda devolver la alcaldía de Granada a los populares ante lo que Sebastián Pérez ha calificado de "desaguisado" del gobierno socialista de Paco Cuenca.

El PP quiere negociar una moción de censura con Ciudadanos pero a la vez reconoce una crisis en su grupo municipal puesto que ha enviado al PP nacional lo ocurrido en el último pleno que podría suponer la suspensión de militancia para cuatro ediles del grupo. Dos concejales no asistieron al pleno, lo que provocó que el PSOE aprobara las ordenanzas fiscales. Otros dos se ausentaron cuando se votó la personación municipal en el caso Nazarí.

A pesar de esta situación de crisis en el grupo del PP en el Ayuntamiento de Granada, Sebastián Pérez quiere negociar con Ciudadanos la moción de censura.

El líder provincial de Ciudadanos, Luis Salvador, ha contestado al PP. Dice que, a pesar de que no están de acuerdo con numerosas actuaciones del alcalde Paco Cuenca y su equipo de gobierno, una moción de censura responde a hechos excepcionales que ahora no se dan, por lo que la oferta del PP cae, por el momento, en caso roto.

Salvador cree que la oferta de moción de censura de Sebastián Pérez está más relacionada con el proceso interno congresual del PP de Granada que con la realidad del día a día de la capital y el Ayuntamiento. Dice Ciudadanos que no va a entrar en el juego del lío interno del PP.

Dice Luis Salvador que no entrará en el juego de la moción de censura que propone el PP aunque también advierte de que Paco Cuenca tendrá que dimitir como alcalde si llegado el momento el juez que lo investiga en Sevilla mantuviese su imputación.

A Madrid

Sobre el expediente remitido por la dirección provincial del PP a la dirección nacional sobre la actitud de los concejales Juan García Montero, Fernando Egea, Francisco Ledesma y Telesfora Ruiz, el presidente provincial ha asegurado hoy que no va a permitir ninguna indisciplina en el grupo municipal.

Sebastián Pérez reconoce que su grupo ha suministrado a Paco Cuenca un balón de oxígeno. En cualquier caso, descarta que alguien haya querido torpedear a la portavoz Rocío Díaz.

El PP calcula que celebrará su congreso provincial en julio. Sebastián Pérez ha anunciado que su partido seguirá trabajando por esta provincia y denunciando los incumplimientos del PSOE con Granada.

Gobierno local

El equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Granada, del PSOE, ha mostrado su sorpresa con que la dirección provincial del PP se plantee propiciar una moción de censura "con un grupo municipal absolutamente roto" y tras el "espectáculo que dieron en el último pleno" ante la ausencia de varios ediles 'populares' por disparidad de criterios.

A preguntas de los periodistas, la portavoz adjunta, Ana Muñoz (PSOE), ha calificado de "brindis al sol" la propuesta hecha por el presidente del PP de Granada, Sebastián Pérez, de negociar con Ciudadanos una moción de censura contra el socialista Francisco Cuenca para que los 'populares' recuperen la Alcaldía de la ciudad.

Muñoz afirma no entender esta clase de planteamientos cuanto el PP tiene un "grupo roto", con "cuatro díscolos" que no se sabe a "quién atienden" y toda vez que a su entender el liderazgo de la portavoz del grupo, Rocío Díaz, está "algo mermado", después de que en el pasado pleno --ha dicho-- dieran "un espectáculo lamentable en el que lo mismo entraban que salían para no votar", según recoge Europa Press.

A ello ha sumado el hecho de que aún se desconozca si el partido tomará medidas disciplinarias contra los concejales que se ausentaron del pleno, todo ello en lo que ha considerado "una debacle total".

Frente a ello, ha señalado que el equipo socialista seguirá propiciando un "gobierno de consenso, hablando con todos los grupos", una tarea en la que el PP es el grupo del que a su juicio menos se puede "echar mano" ante la situación que atraviesa.

