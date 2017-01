Las cuentas de 2016 son "válidas" pese al Consultivo

Los presupuestos municipales de 2016 son legales y no corren peligro. Es el mensaje que hoy ha lanzado el equipo de gobierno del PSOE, después del informe desfavorable del Consejo Consultivo de Andalucía a la anulación del plan de rescate del Ayuntamiento que sirvió para aprobar las cuentas del año pasado. La mayoría de la oposición cree que estamos ante un limbo de consecuencias aún por determinar.

El portavoz del equipo de gobierno, Manuel Gómez, ha confirmado que el Ayuntamiento de Huelva ha pedido al Consultivo que aclare el dictamen desfavorable a la nulidad del plan de rescate del PP. No obstante, ha defendido que este dictamen no pone en riesgo las partidas comprometidas de 2016 y que ese presupuesto sigue siendo "válido" mientras no se impugne en los tribunales.

Está por ver si la oposición lo lleva a los tribunales. Desde el PP creen que el Consejo Consultivo les avala y subrayan que el plan de rescate del ex alcalde Pedro Rodríguez fue positivo para el consistorio. La portavoz del PP en el Ayuntamiento, Pilar Miranda, ha avisado de que su grupo llegarán hasta el final.

Pedro Jiménez, de Izquierda Unida, afea que la anulación del plan de rescate y el presupuesto de 2016 se aprobara sin diálogo y de manera unilateral. Ahora, insiste, estamos ante un "limbo" del que se desconocen las consecuencias. Para el portavoz de Mesa de la Ría, Rafael Gavilán, también valora la noticia como un "varapalo" para el consistorio onubense.

Sin embargo, Ruperto Gallardo, de Ciudadanos, que ya apoyó al PSOE en la aprobación de los presupuestos hace una lectura distinta. No cree que este dictamen negativo tenga consecuencias inmediatas pero sí puede condicionar el presupuesto para 2017.

Participa Huelva, por su parte, apoya en este asunto al PSOE. Su portavoz, Jesús Amador, ha manifestado hoy que se oponen a las medidas contra la "soberanía" de los ayuntamientos que, a su juicio, promueve el ministro Cristóbal Montoro.

El dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía es vinculante.

