"No me gustó el paso atrás que dimos"

Jesús Mendoza acabó contrariado al término del partido que su equipo disputó en Chapín ante el Trebujena. Al jerezano no le gustó “el paso atrás” que dieron sus jugadores en la segunda parte, viéndose dominado por un líder que al final encontró su premio en forma de punto, “un resultado justo” para el preparador blaqnuiazul.

Mendoza aseguró que "en el primer tiempo creo que hemos estado bien situados y ellos apenas nos han inquietado. Tuvimos alguna que otra ocasión para hacer el 2-0 pero la verdad es que ellos han apretado en el segundo tiempo, lo han hecho bastante bien, han ido a por el empate y nosotros hemos jugado con el resultado. En el descanso les dije que había que estar tranquilos, bien colocados y cuando recuperáramos intentar dar dos o tres pases para luego entrar con profundidad. Pero hemos perdido balón tras balón, hemos llegado tarde a las segundas jugadas y ahí nos han ganado. El Trebujena es un equipo fuerte, que tiene oficio. Hemos pecado de eso, de llegar tarde a las ayudas y mira que lo dije en el descanso. Son partidos que se dan y nos han empatado faltando cuatro minutos. Creo que el empate es justo".

Ningún equipo ha dominado al Jerez Industrial como lo hizo el Trebujena: "La verdad que sí. He intentado reforzar el centro del campo pero hemos dado un pasito atrás y eso nunca lo hemos hecho porque si este equipo se caracteriza por algo es por crear ocasiones y tirar para arriba. En el segundo tiempo hemos tenido miedo a ganar. Si hubiésemos estado como solemos en casa otro gallo hubiera cantado".

Daza fue el autor del gol del Jerez Industrial, luego pidió el cambio y eso lo notó el equipo, “porque es quien da el último pase, el que tiene criterio a la hora de jugar y es una lástima; el equipo lo ha acusado. No porque el que ha entrado no lo haya hecho bien sino porque Daza es un jugador diferente. Lo hemos visto, cuando empezó a jugar en el quinto o sexto partido el equipo mejoró bastante".

El partido era vital para un Industrial que no termina de engancharse arriba: "Eran tres puntos importantísimos para nosotros para colocarnos ahí arriba pero no hemos podido. El equipo está sexto no por este resultado sino por los puntos que perdimos con los equipos de abajo. Estamos acusando esa deuda de puntos pero el trabajo de los chavales es inmenso aunque les he dicho que no me ha gustado el segundo tiempo pero el Trebujena es un equipo que aprieta y juega bien al fútbol, lo está demostrando y si va primero es por algo".

