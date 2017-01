Ganemos Jerez denuncia el colapso de 1.400 expedientes en Servicios Sociales

Ganemos Jerez denuncia que el gobierno local no ha incorporado en servicios sociales el personal acordado en el pleno. La agrupación de electores avanza que interpelará al gobierno sobre este asunto por tercera vez.

Recuerdan que el 29 de octubre de 2015 se aprobó en el Pleno Municipal una proposición conjunta del PSOE y Ganemos por la que se declaraba, a todos los efectos, los servicios sociales municipales como servicios esenciales. En esa proposición se aprobó la contratación urgente del personal necesario para paliar la difícil y grave situación en la que se encuentran los servicios sociales.

Denuncian que no se han suplido las 13 bajas de los últimos 5 años; que no se reponen contratos de interinidad, permisos maternos y bajas por enfermedad; que desde mayo de 2014 no va la Trabajadora Social a La Barca, que hay esperas de hasta 70 días y un colapso de 1.400 expedientes pendientes.

