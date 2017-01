"Hemos estado mal, sin más justificaciones"

En Conil llegó la primera derrota del Xerez DFC con Sánchez Franzón en el banquillo. El rival ganó de forma “justa” a los azulinos, “ha sido superior a nosotros en todos los aspectos y nada más, no hay que buscar justificaciones”, mantenía.

Para el entrenador azulino, “el Conil ha sido superior, se ha merecido la victoria, no hay más, hay que felicitarles. No entramos nunca en el partido y un ejemplo lo tenemos en los últimos cinco minutos. Teníamos que jugar en campo contrario y terminamos en nuestra área. Insisto, ha sido un partido por nuestra parte muy malo, en el que ellos han sido muy superiores en todos los aspectos, nos ha faltado absolutamente de todo. Lo he repetido en numerosas ocasiones antes de perder este primer partido, nosotros si no somos un equipo intenso en todos los aspectos somos un equipo muy vulgar”.

Con esta derrota, que llega tras seis victorias y dos empates, se corta una racha “muy buena de resultados. Todos sabíamos que teníamos que perder, ojalá se repita otra racha exactamente igual pero a mí lo que me deja dudas es el partido que ha hecho el equipo. Tú puedes perder teniendo ambición, con las ideas claras pero a nosotros nos ha faltado absolutamente de todo. Me preocupa más la derrota por cómo ha sido que por la derrota en sí”.

Para tapar las carencias mostradas en Conil, el preparador isleño tiene claro que su equipo “tiene que ser intenso en todos los aspectos, en el táctico, en el físico y también en el de contacto. Si no hacemos eso, somos vulgares. De todos modos, en estos ocho partidos que yo llevo aquí, este es el único encuentro en el que nos ha faltado de todo en los noventa minutos o en casi los cien que ha durado este partido. Han habido otros encuentros en los que nos hemos despistado quince minutos o diez, pero aquí nos ha faltado todo en todo momento. El equipo no ha entrado en el partido”.Sobre los refuerzos que lleva esperando desde que llegó, detalló: “Hay muchas limitaciones a la hora de firmar. El aspecto económico influye por encima de todo y me tengo que someter a las normas. Yo ya dije hace mucho tiempo lo que el equipo necesita pero sé también las urgencias económicas que tiene el equipo y lo tengo que aceptar. Pienso que el equipo necesita cosas, lo decía cuando estábamos ganando y sigo pensando lo mismo”.

