Cómo dar salida a los turrones

Aunque no seamos amantes de este producto, cada Navidad nos juntamos en la despensa con un importante excedente de turrón al que no podemos dar salida. Por eso, Juanjo Pérez, del restaurante Cocinandos, se ha propuesto darnos ideas para no tener que estar comiendo turrón hasta primavera.

En concreto, nos ofrece tres recetas: una dulce (natillas de turrón con compota de manzana) y dos saladas (sopa de turrón y ensalada de alcachofas con turrón duro). No te pierdas las indicaciones que el chef de la única estrella Michelín de León ofrece en exclusiva a los oyetes de Radio León.

