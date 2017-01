El Joan Brudieu retira la càmera de l'aula

L'institut Joan Brudieu de la Seu d'Urgell retira la polèmica càmera de videovigilància que havia instal·lat a l'interior d'una de les aules. La direcció de l'Institut dona marxa enrere per l'enrenou que la mesura havia generat, ja que el fa considerar conflictiu quan en realitat no ho és. Ensenyament no havia rebut cap notificació sobre la instal·lació d'aquesta càmera.

A finals de desembre, el centre va posar una càmera a l'interior d'una aula, amb la intenció de posar-la en funcionament aquesta setmana. La seva instal.lació obeïa a una petició de l'equip docent, i, tenia com a finalitat dissuadir als alumnes de cometre actes vandàlics o bretolades com la ruptura de material informàtic.

No obstant, la Direcció del Joan Brudieu, d'uns 900 alumnes fa marxa enrere pel "rebombori" que s'ha creat que no ajuda a la convivència i que el fa considerar conflictiu, quan en realitat no té més problemes que un centre qualsevol. El departament d'Ensenyament, que no havia rebut notificació d'aquesta intenció del centre, aposta per altres mecanismes per resoldre casos de conflictes com ara les tutories o programes de convivència; Miquel Àngel Cullerés no es partidari de la instal.lació de càmeres de videovigilància dins les aules.

Els alumnes del Joan Brudieu, fa temps que conviuen amb càmeres de seguretat a l'exterior del centre, passadissos, patis i zones comuns. Però, no obstant, havien criticat la instal.lació d'aquesta càmera a l'interior d'una aula, per què ho consideraven un atac a la seva privacitat.

Comentarios