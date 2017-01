Impresoras 3D: La revolución educativa que está causando sensación en Lugo

Las impresoras 3D, uno de los avances más importantes de la tecnología en los últimos años, ya están disponibles en Lugo. Y es que la empresa Ofimática Lugo comercializa desde hace escasas semanas los primeros prototipos en la provincia. Aunque manejan una importante variedad de modelos del fabricante Colido, la compañía lucense, especializada en soluciones ofimáticas para oficina, comercio y educación, comercializa de forma prioritaria los modelos Colido Compact y Colido 2.0 Plus.

Como apunta el director de Ofimática Lugo, Alfredo Díaz, las principales aplicaciones de estas impresoras 3D son las educativas. “Los colegios e institutos de la provincia están entusiasmados con la herramienta, ya que permite que los jóvenes diseñen todo tipo de piezas y se impliquen en proyectos transversales que abarcan a varias asignaturas”. Según Díaz, hay institutos de Lugo en los que en las clases de educación plástica hacen cálculos para los diseños, en informática diseñan en 3D los objetos, y en las aulas de tecnología montan los proyectos una vez impresos.

Impresora 3D Colido 2.0 plus / Ofimática Lugo

Los modelos que más éxito están teniendo entre los colegios e institutos rondan los 1.000 euros de coste, y Ofimática Lugo permite la financiación a través de renting. Además, el mantenimiento, tal y como apuntan desde la compañía, “es mínimo”, ya que la pieza de más valor es el extrusor que dispensa el producto, y tiene un coste inferior a 50€.

Las impresoras 3D funcionan con casi cualquier programa de diseño 3D (los hay gratuitos en la red). Una vez diseñado el objeto, basta con darle a imprimir. El material con el que se imprime es plástico PLA, un material biodegradable en base a fécula de maíz, que no tiene ningún peligro incluso si se come. Además, al no emitir gases ni olores, es totalmente seguro. Además, las impresoras Colido que comercializa Ofimática Lugo, a diferencia de otros equipos, tienen un sistema por el que no son necesarios los botes de laca para sujetar los objetos a la base de impresión. Así se incrementa la seguridad entre los adolescentes.

Impresora 3D Colido Compact / Ofimática Lugo

En cuanto a los costes de impresión, un rollo de 210 metros de plástico PLA cuesta sobre 20 euros. Para hacernos una idea, imprimir un tornillo simple gasta 40 centímetros de plástico, lo que se traduciría en un coste de materia prima de 2 céntimos. Además, hay distintos tipos de filamentos PLA, con varios colores, más flexibles o duros, termo-crómicos (que cambian el color del material con la temperatura) o incluso transparentes.





Una acogida "espectacular" en el ámbito educativo

Según apuntan fuentes de Ofimática Lugo, “la acogida, tanto por parte de los niños como de los profesores está siendo magnífica”, y ya son pocos los jóvenes de los centros de la provincia que no tienen a su alcance la posibilidad de diseñar en 3D e imprimir sus propios objetos.

Funcionamiento del programa de diseño DIBUPRINT 3D

“Inicialmente pensamos que podría haber cierta dificultad para enseñar a los jóvenes a diseñar en 3D, pero nos hemos quedado sorprendidos de la rapidez con que aprenden”, apunta Alfredo Díaz, responsable de Ofimática Lugo. Además, para los más pequeños y los proyectos más sencillos, un software innovador permite pasar dibujos 2D en papel a diseños 3D automáticamente. El programa se llama Dibuprint 3D y basta con hacer un dibujo en un papel y ponerlo ante la webcam del ordenador. La herramienta lo pasará a 3D e incluso hará un esqueleto del objeto, que lo hará flexible.

Incluso para los alumnos de edades más tempranas y no familiarizados con los ordenadores, Colido ha diseñado un lápiz 3D que permite dibujar en tres dimensiones sin que sea necesario usar programas de diseño ni computadores.

Así funciona el Pen 3D Colido

Además, desde la propia compañía lucense ofrecen todo el soporte técnico y servicio de resolución de incidencias de las impresoras 3D, que cuentan con una garantía de 2 años.

Impresión bajo demanda y aplicaciones industriales Tal es el boom de la impresión 3D que Ofimática Lugo incluso estudia la posibilidad de crear en sus instalaciones un espacio de impresión 3D bajo demanda. Funcionaría de forma similar a una copistería tradicional, en el que llevas tu documento en un pen drive y lo imprimes al momento. “En este caso, bastaría con traer el diseño en 3D en un pen drive”, apunta Alfredo Díaz, gerente de la compañía. Más allá del ámbito educativo y la impresión bajo demanda, las aplicaciones de estas herramientas son infinitas. Tanto es así que las grandes industrias hacen prototipos para su maquinaria y los imprimen con este tipo de impresoras y materiales para comprobar las formas y sus propiedades. Posteriormente, si pasan ese primer test, trasladan el diseño a los materiales reales, más resistentes y con las propiedades que requieren.

