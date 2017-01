Feijóo inaugura el primer tramo del corredor 'Costa Norte' sin presencia del concello de Viveiro

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, inaugurará este martes al mediodía el primer tramo de la VAP-Costa Norte en Lugo. Se trata de 8 kilómetros de vía que discurren entre Xove y Viveiro, en los que la Xunta invirtió 50 millones de Euros. El corredor viene a sustituir la actual carretera eliminando el paso de 4.000 vehículos diarios por la travesía de Xove, y de unos 200.000 camiones cada año.

Al acto inaugural no acudirá ningún representante del gobierno de Viveiro, según anunció en la mañana de este lunes la alcaldesa de la localidad, la socialista María Loureiro, quien asegura que el gobierno quiere protestar así por el trato que recibe el municipio por parte de la Xunta y reclamar cuestiones vitales para el concello, tales como el Plan Xeral de Ordenación Municipal, el trasvase de arena en la playa de Covas o el dragado y saneamiento de la ría.

La regidora manifestó que "a Xunta ten esquecido ao concello de Viveiro, que únicamente se beneficia das liñas de axuda das que de xeito xenérico se beneficia a todos os municipios, sen que se atendan outra cuestións fundamentais para o futuro de Viveiro".

Loureiro también recordó que el primer tramo de la VAP iba a ser la variante al municipio, que tenía ya un proyecto, consensuado con vecinos y adminsitración local y autonómica, que fue variado con la entrada de Feijóo en la Xunta sin previo aviso ni al concello ni a los afectados.

Asimismo, la alcaldesa lamenta que la administración autonómica no haya contactado con el concello viveirense para explicar que actuaciones se van a llevar a cabo con la partida de 2 millones de euros contemplados precisamente para esta variante en el borrador de presupuestos para este año.

Loureiro señala su disposición "para sentarse a falar deste asunto y sobre calquera outro que afecte aos veciños", y añade que independientemente de esta cuestión ve "positiva" la mejora que supondrá el nuevo vial que se inaugura mañana.

Un vial que contribuirá a la mejora de la economía local

Por otro lado, el delegado de la Xunta José Manuel Balseiro, ensalzó este mismo lunes el esfuerzo realizado por el gobierno autonómico con la realización de este nuevo vial del que destacó que "optimizará as comunicacións da mariña luguesa, dotando aos seus veciños de estradas máis seguras e confortables" y "terá un impacto positivo no reforzo da competitividade económica e industrial de toda esta zona. En particular, o novo corredor aliviará considerablemente o tráfico nas rúas de Xove".

En esta misma línea, subrayó que la Xunta "continúa a apostar por potenciar a economía da Mariña e mellorar os servizos“ y recordó que en los últimos meses se abrió al trafico el acceso al puerto de Burela y que el gobierno gallego trabaja también en la ampliación del Hospital da Costa.

