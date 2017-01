La arriesgada coherencia de Olaizola

Le ha salido bien la jugada al entrenador del Real Mallorca, Javier Olaizola, en su valiente apuesta por aplicar lo que podríamos llamar "arriesgada coherencia", y esta "arriesgada coherencia" le ha servido para pegar un fuerte golpe encima de la mesa del vestuario del primer equipo y ganar al Mirandés rompiendo así una racha de 4 derrotas seguidas. Coherencia porque algo tenía que hacer el entrenador ante la cadena de derrotas y la falta de reacción del equipo, y quizá la manera más coherente era apostar por quién conoces y confías como es el caso de los jóvenes jugadores del filial James y Ángel Sánchez poniéndolos por encima de jugadores con gran cartel del primer equipo como es el caso del delantero Óscar Díaz y el extremo Salomao. Él entrenador dice que no, pero es toda una declaración de intenciones y mensaje claro del técnico hacia sus jugadores. Esa es la coherencia que aplica Olaizola.

Arriesgada porque el plan le hubiera podido salir mal, y si los jugadores del filial no hubieran rendido como lo hicieron o si el equipo no hubiera ganado, todo esto se le hubiera podido girar en su contra. Arriesgada porque este aviso a navegantes la plantilla lo puede interpretar de muchas maneras y no siempre sale bien. Arriesgado porque sacando a escena a los más jóvenes de la casa y dejando en la grada a futbolistas con cartel - recordemos que por Óscar Díaz el club pagó su cláusula hace una año - dejas en evidencia a estos jugadores pero también a quién los ficho, es decir, queda señalada la planificación deportiva y sus responsables. Ganó el Mallorca, que respira pero que todavía está muy lejos de lo esperado, pero sí que salvó un partido clave en la lucha por la permanencia. Alguien tenía que ser valiente y tomar decisiones arriesgadas, por coherentes que sean.

