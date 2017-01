Aspil apura sus opciones contra ElPozo en Murcia

ElPozo jugará este martes en el Palacio de los Deportes, a las 21:00 horas, contra el Aspil Ribera Navarra (en directo por Teledeporte) el último encuentro de la primera vuelta del campeonato nacional de Liga en Primera División. El conjunto pamplonica apura las pocas opciones que le quedan de clasificarse para jugar la Copa de España y para ello no le queda otra que conseguir el triunfo en la pista murciana. Tiene que ganar y esperar a que el Gurpea Magna Navarra no lo haga como local ante el Peñíscola, que ya está clasificado. El equipo que dirige Duda comenzó mal la temporada, reaccionó a tiempo para llegar con opciones aunque estas sean remotas. Los adultos pagan 5 euros por la entrada y los menores de 16 años entran gratis, al igual que los federados.

ElPozo también se juega mucho, ya que no se puede permitir el lujo de ceder más puntos en casa si no quiere perder la estela de los dos rivales que le superan en la tabla, Barcelona y Movistar Inter. El conjunto murciano ya es el máximo realizador de la categoría con 70 goles en 14 partidos, pero en el Palacio de los Deportes ya ha cedido una derrota y dos empates. Estas son las razones por las que no ocupa la primera posición, ya que a domicilio los resultados son muy buenos. Para este partido el técnico brasileño recupera a Miguelín, a quien dio descanso en la pasada jornada, pero pierde por lesión a Andresito. Tampoco estará Cardinal, que tiene un esguince en su tobillo derecho.

En los partidos en los que los protagonistas son los equipos de Cartagena y Jumilla solo están en juego los puntos, ya que ni ellos ni sus rivales se juegan plaza alguna para la Copa de España. Todos los partidos se juegan a las 21:00 horas y mientras que el Bodegas Juan Gil tiene un imposible, que es tratar de puntuar en la pista del Movistar Inter, el Plásticos Romero sí que aspira a no venirse de vacío de la pista del Santiago Futsal, equipo al que superaría en la tabla en caso de triunfo y que ya ha perdido tres encuentros en su pista.

