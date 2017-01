Tres dependencias cambian de ubicación

A Oficina de Información ao Consumidor trasládase á rúa González Cachamuíña e a Concellería de Sanidade á rúa Vasco da Ponte. Asuntos Sociais unifica servizos no Casco Vello da cidade, no edificio do antigo Cárcere da Coroa e rúa Bispo Carrascosa. / Miguel Bernárdez