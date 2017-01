Incluirá aos viños escumosos e distinguirá os elaborados con variedades autóctonas

O Diario Oficial de Galicia publicou o día 5 deste mes de xaneiro a resolución favorable da Consellería do Medio Rural para modificar este prego, coa intención de adaptalo ás novas demandas do mercado. A partir deste momento iníciase a tramitación perante a Comisión Europea, para acadar a definitiva modificación no Rexistro Europeo de denominacións de orixe e indicacións xeográficas protexidas vitivinícolas.

Así, entre os cambios máis significativos está a inclusión da categoría correspondente aos viños escumosos de calidade, que deberán ser elaborados polo método tradicional exclusivamente con uvas brancas ou tintas de variedades autóctonas (preferentes). Tamén se establece unha diferenciación para aqueles viños que se elaboren exclusivamente con variedades autóctonas, que levarán a mención “castes”; mentres que os que sufran algún proceso de envellecemento en barricas de madeira e que tamén estean elaborados unicamente con castes preferentes levarán a mención “barrica”. Estas mencións na etiquetaxe facilitaranlle ao consumidor a identificación destes viños no mercado.

No novo prego tamén se establece a división en dúas categorías das variedades de uva que se poden empregar para a elaboración dos viños desta denominación: as variedades preferentes -que son as uvas autóctonas- e as autorizadas.

No novo prego de condicións establécese unha densidade de plantación mínima de 3.000 cepas/ha, en substitución do requisito que se prevé no prego de condicións vixente, no cal se recolle unha densidade máxima de 7.000 cepas/ha.

