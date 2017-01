Audiencia Provincial: Un disparate arquitectónico

¿Se han fijado en la boina, sombrero, casquete, cubierta o como quieran llamarlo, que han colocado en la Audiencia Provincial de Palencia de la plaza de Abilio Calderón? Yo pensé que ya había llegado el Carnaval y que sólo era un disfraz temporal del emblemático y austero edificio que data de los años 50. Ya, ya sé lo que me van a decir los entendidos en arquitectura. Que no tengo ni puñetera idea. Y es verdad no la tengo. Pero me permito opinar como ciudadano que la dichosa cubierta que le han añadido al edificio de la Audiencia con ese rutilante plateado es una horterada como la copa de un pino. Que no pega ni con cola, como decía mi madre.

Desde luego que no pretendo que un añadido copie el estilo de los años 50. Desde luego que comparto que un añadido tiene que revelar que se hizo en época moderna y ser reflejo de la arquitectura del momento. Dicho esto, a mi juicio hay que combinar los estilos con moderación y gusto. Y para mí, lo que se está haciendo con la Audiencia de Palencia no lo consigue. Lo más grave es que es la culminación del disparate de la unificación de los juzgados en Palencia, como ya dije en su día. Llevo tiempo preguntándome si se pueden hacer las cosas peor.

Hagamos un somero repaso al proceso: primero dijimos que todos los juzgados iban a ir en un solo edificio. Fuimos incapaces de conseguirlo y rehabilitamos el antiguo Banco de España donde no cabía todo y en una zona de difícil acceso con vehículos. La rehabilitación de ese edificio fue duramente cuestionada por expertos en urbanismo y arquitectura que denunciaron lo que era una adulteración arquitectónica. Trasladamos a los funcionarios de la Audiencia a la antigua sede de la Seguridad Social en unas condiciones inadecuadas para la administración de justicia.

Y ahora culminamos con una cara rehabilitación de la Audiencia que en su aspecto exterior deja mucho que desear. Sí ya lo sé. Por dentro será una rehabilitación estupenda, seguro. Con acceso aparte para los detenidos y medios que buscan una modernización de la justicia que tenía que haber sido una realidad hace años. Pero por fuera, estéticamente, la rehabilitación me parece un espanto.

Y es probable que los modernos y muchos entendidos me digan, insisto que no tengo ni puñetera idea. Y me reitero, es verdad. Pero a lo mejor me pasa como al niño del cuento. Que como todos veo al emperador desnudo, pero soy el único que lo digo en alto.

Comentarios