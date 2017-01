Feliz domingo

Cada cierto tiempo nos llega una nueva andanada sobre la oportunidad que supone tener abierto el comercio en Palencia los sábados por la tarde, los domingos u otros festivos y aunque es un tema que no me afecta directamente creo que es importante porque supone un cambio en el concepto de ciudad y en la calidad de vida de las personas.

De entrada confieso que en más de una ocasión he aprovechado esos días de descanso para hacer compras pero siempre me ha quedado una sensación como de estar haciendo algo malo.

Hay opiniones para las que abrir domingos y festivos es una medida de progreso, de modernidad pero a mí me parece justo lo contario. Palencia no es ni Madrid ni Barcelona, afortunadamente, donde este tipo de medidas quizás tengan alguna justificación.

Hay quien piensa que esta ampliación de horarios contribuye a la generación de nuevos puestos de trabajo pero en una ciudad como Palencia el trabajo de los domingos o festivos se cubrirá gracias a la plantilla habitual, a la que ampliarán su jornada y muy probablemente a cambio de compensación económica baja o ninguna en el caso tratarse de un negocio familiar que no se puede permitir pagar a nadie más que los que ya están habitualmente.

El comercio en Palencia está atendido en casi un 70% por mujeres, muchas de ellas madres, y supongo que estas medidas ayudan muy poco a la conciliación de la vida laboral y familiar o simplemente al derecho a descansar, salir con los amigos, hacer deporte etc., después de haber trabajado el resto de semana.

Por otra parte cuando se habla de abrir en festivos siempre se hace desde la perspectiva de los centros de las ciudades y esto perjudica fundamentalmente al pequeño comercio de los barrios y sobre todo al del medio rural puesto que no pueden competir. Esto tiene una consecuencia rápida y clara que es el cierre, la falta de servicios en los barrios, la desertificación del medio rural y la pérdida de puestos de trabajo.

Como decía al principio este asunto me pilla un poco lejos pero en mi opinión no se debería permitir la apertura de ningún tipo de comercio ni festivos ni domingos; la gente tiene derecho a disfrutar del tiempo libre y de su familia, el dinero no lo es todo y me resulta pobre que el ocio tenga que pasar por las compras, también en domingo.

A menudo nos quejamos de las desventajas de vivir en una provincia como Palencia pero tenemos la oportunidad de no perder algo positivo como es un modelo de ocio que fomentara la cultura o el esparcimiento en parques y entornos naturales por encima de las compras.

Además puestos a ampliar se me ocurren otros servicios que me serían de más utilidad puesto que a menudo son incompatibles con mis horarios como bancos, tráfico, hacienda... . y sin embargo ni se me pasa por la cabeza que trabajen un fin de semana o ni siquiera las tardes.

Bueno, creo que podré superar el no comprarme una camisa en domingo en un centro comercial, abierto o cerrado, y aunque se me ocurren bastantes más razones para mantener un modelo de descanso comercial de domingos y festivos los podría resumir en que lo no me gustaría para mí, no se lo deseo a los demás.

Comentarios