Tret de sortida de l’estudi del peix blau

Tret de sortida de l'estudi que determinarà les causes de la dràstica disminució del peix blau a Tarragona. Està previst que en les pròximes setmanes es donin els primers passos per establir què provoca que cada vegada hi hagi menys exemplars de sardina i seitó, amb les greus conseqüències que això suposa per al sector. La Comissió Europea obrirà una convocatòria general de projectes per millorar el coneixement de les espècies del mediterrani. Dins d'aquesta, es preveu un estudi específic sobre el litoral tarragoní. Així es donarà resposta a una reiterada reivindicació dels pescadors de tota la demarcació, en els darrers anys. Han presenciat un canvi de comportament del seitó i de les seves dimensions, així com del nombre d'exemplars de sardina. El director general de Pesca de la Generalitat, Sergi Tudela, ha assegurat que ‘dins de la convocatòria que s’obrirà ara al gener, s’ha previst un estudi específic sobre la nostra zona el litoral tarragoní, és una molt bona notícia’. Tot i que no ha concretat quin podria ser el termini de temps necessari per elaborar l’estudi, ha animat a les institucions catalanes a ‘presentar-se’, per tal de poder participar directament. A la vegada, ha destacat que ‘mentre no arriba aquest estudi biològic, fa poques setmanes vam presentar un estudi econòmic sobre la comercialització i com millorar el producte que tenim’.

Tudela també ha detallat que, en els pròxims sis anys, les Terres de l'Ebre es dotaran amb 3,5 milions d'euros per potenciar la diversificació de les activitats pesqueres sostenibles. Aquesta inversió està cofinançada per la Unió Europea i la Generalitat. Ha concretat que ‘una de les prioritats és la recuperació sostenible de la pesca. Potenciarem tot allò que tingui a veure amb la reversió de la pesca sobre el medi’. La primera convocatòria per rebre nous projectes s'obrirà també aquest gener.

