Willian José: "Una derrota no nos va a quitar nuestra confianza"

Willian José, delantero de la Real Sociedad, ha comparecido este mediodía en Zubieta para analizar la derrota contra el Sevilla en Liga, y la vuelta de los octavos de final de la COpa del Rey, partido para el que Eusebio ha tenido que llamar a varios chavales del filial para comenzar la preparación, debido a las bajas del primer equipo. Illarramendi, Vela y Yuri tienen opciones de recuperarse, y se está muy pendiente de Aritz Elustondo, porque si no llega, el técnico realista apostará por Zubeldia, pivote del segundo equipo, para acompañar a Iñigo Martínez en la zaga realista.

-Vuelta en Villarreal. "Nosotros tenemos un partido dificil contra el Villarrea, porque tiene muy buenos jugadores, vien haciendo buena temporada y debemos tener cuidado. Tenemos una buena ventaja, pero debemos salir a ganar el partido, aunque ellos necesiten dos goles y no marcar nosotros. Queremos conseguir la clasificación es ganando".

-Medicina para olvidar la goleada del Sevilla. "Claro, tenemos que hacer un buen partido para olvidar el partido contra el Sevilla. Ha sido una derrota muy dura, debemos entrar enchufados los 90 minutos y lograr la clasificación, que será de maravilla para nosotros".

-No les merma su confianza. "Nosotros sabemos que ha sido un partido muy díficil, que no jugamos como veníamos haciéndolo. Pero la confianza y la moral nuestra tenemos siempre, una derrota no nos lo va a quitar, tenemos que seguir pelenado y trabajando como hasta ahora para lograr una buena victoria el miercoles".

-Claves de la derrota. "Sabíamos que el Sevilla era un gran rival con buenos jugadores, pero creo que perdimos el partido en la primera parte, los dos primeros goles nos hicieron mucho daño, tuvimos un buen comienzo y pudimos marcar, pero no lo hicimos. Pero tenemos que seguir, porque estamos bien, haciendo buen trabajo, y hay que seguir porque la competición es larga".

-Frustrado contra el Sevilla. "Creo que es normal porque quiero meter goles para ayudar. Y cuando no marcamos, es más difícil. Si llego a meter ese gol, hubiera sido más fácil. Pero ahora ya estoy bien, estoy con la cabeza tranquila, pensando en el siguiente partido, que tendremos que estar bien y con la victoria en la cabeza".

-Quiere marcar. "No estoy pensando mucho en marcar. Sólo en hacerlo lo mejor posible y ayudar al equipo. Pero quiero marcar goles, es importante para mí, yo marcando y el equipo ganando, todos salimos ganando. Yo quiero marcar goles y este miércoles voy a kuchar por volver a hacerlo".

-Plantilla para rendir en dos competiciones. "Es difícil, pero tenemos plantilla para jugar dos competiciones. Tendremos cansancio y lesiones, pero hay que seguir, recuperar bien para este maratón de partidos. Los otros equipos como el Villarreal están en otras competiciones, y nosotros tenemos jugadores suficientes como para rendir en dos competiciones, hay plantilla suficiente".

-Ir a ganar a Villarreal. "Claro, si nosotros vamos sólo a defender, será más difícil. Tenemos que salir para ganar, jugando como en los otros partidos, salvo el de Sevilla, y será muy bueno si nosotros salimos enchufados y marcamos pronto, lo van a tener más complicado".

-Respuesta de la afición. "Fue bonito, porque perdíamos el partido 4-0 y la afición estuvo apoyando hasta el último minuto. Eso fue bueno y fruto de nuestro trabajo, porque estamos haciéndolo, y nosotros sólo podemos agradecerslo, porque le vamos a necesitar mucho".

