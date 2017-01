«Los bancos pagarán los intereses de las cláusulas suelo, pero a su ritmo»

La Asociación de Perjudicados de Entidades Financieras (APDEF) celebra este miércoles, 11 de enero, en Santander una sesión informativa dirigida a todos los afectados por las cláusulas suelo establecidas en sus préstamos hipotecarios.

En la reunión, que tendrá lugar en el Hotel Silken Coliseum a partir de las 19:00 horas, se atenderá también a los afectados por la retención de IRPF de las bajas por maternidad, Participaciones Preferentes, Subordinadas, Valores, Bonos convertibles en acciones, IRPH, Hipotecas inversas, Swaps y otros productos.

Francisco García Rafanell, presidente nacional de la Asociación de Perjudicados de Entidades Financieras, considera que las entidades "pagarán los intereses de las cláusulas suelo, pero a su ritmo".

Este abogado fue a las dos sesiones del Tribunal Superior de Justicia Europeo (TJUE), en Luxemburgo, en el que se juzgaba la legalidad de las cláusulas suelo de millones de hipotecas.

APDEF ha presentado 6.200 demandas contra productos bancarios conflictivos. De ámbito europeo, esta asociación está a punto de desembarcar en Italia (la banca de este país también deberá hacer frente a procesos judiciales masivos) y en Francia. En España, apunta, "APDEF ha reclamado a los bancos 130 millones; se han recuperado 70 y, de estos, 50 ya están en los bolsillos de los clientes".

Si tengo una hipoteca, ¿cómo puedo saber si tiene la cláusula suelo?

Debes dejar asesorarte por un profesional. En la escritura de la hipoteca lo pone: en un momento determinado tiene que decir que a pesar de lo que pase con el interés (evolución de indicadores de referencia como el Euribor) esto no puede bajar de tanto. Esto es una cláusula. Es tan fácil cómo esto.

Ahora que ya sé que la tengo: si no he reclamado, ¿qué hago?

Es necesario que acudas a un abogado. Algunos bancos ya se han adelantado y, voluntariamente, han rebajado el interés de las hipotecas, pero no han eliminado la cláusula que tiene que desaparecer de la escritura a coste de la entidad. Mucha gente, por ejemplo, tenía un interés del 4% y le aplican un 2% fruto de este acuerdo. Pero esto no vale, tienen que rebajar el porcentaje que toque porque el Euribor está a 0 coma poco. Tienen que eliminar la cláusula y dejar que el interés fluctúe.

¿Así de fácil?

Sí. ¿Qué hace la cláusula suelo? Convierte un interés variable en fijo, cuando tú no has contratado una hipoteca de interés fijo. Por este motivo los jueces la anulan y afirman que es abusiva. En cualquier caso, la cláusula merecía una negociación aparte, transparente y clara, que el cliente hubiera entendido. Y esto no lo hacía ningún un banco, aunque ahora sí se hace.

¿Aconseja reclamar?

La gente que no ha hecho nada tiene que reclamar. Los que prefieran hablar con el banco, que lo hagan, pero lo que deben conseguir es que eliminen la cláusula. Una opción es acudir al notario para hacer una novación de la hipoteca y que se elimine la cláusula. Si no, se debe hacer ante los tribunales y lo ordena el juez. Para tener derecho a recuperar los intereses pagados indebidamente has de conseguir que un juez lo diga en una sentencia.

¿Y qué pasa si ya tengo un proceso judicial abierto o alguna sentencia?

Nosotros (APDEF) ya presentábamos las demandas pidiendo la nulidad la cláusula; que se devolvieran los intereses desde nueve de mayo del 2013, que era el criterio del Supremo (este organismo dictó una sentencia el 9 de mayo de aquel año que declaraba nulas las cláusulas suelo y obligaba a devolver los intereses cobrados de más a sufrir de entonces), y pedíamos subsidiariamente que si durante el procedimiento salía la sentencia del TJUE y determinaba que no había limitación de retroactividad se pagara desde el primer día (de la formalización de la hipoteca). Si se ha hecho esto, no hay ningún problema. Ahora bien, si hay sentencia pero no incluye la retroactividad, es cosa enjuiciada.

¿Y si he hecho algún tipo de pacto con el banco?

Deberíamos mirar el contenido del escrito que se ha firmado. Pero, si por ejemplo, te han convertido la hipoteca en un interés fijo y tú lo has firmado extrajudicialmente, también se puede reclamar porque no es un acto confirmatorio. Tú has firmado, pero es un pacto un poco intimidatorio: la gente estaba un poco obligada porque sino no podía pagar y al no poder hacerlo le habrían ejecutado la hipoteca. Esta gente también puede reclamar; prácticamente puede reclamar todo el mundo menos aquel que tenga una sentencia que haya reconocido los intereses desde el 2013. La gente debe asesorarse.

¿Los bancos pagarán?

Los bancos no la eliminarán voluntariamente (la cláusula suelo). Aquello que no está provisionado son unos 4.800 millones y a los banco no les va bien pagar, por eso ya les va bien que les demandemos para alargar el proceso.

Los bancos pagarán los intereses cobrados de más por las cláusulas suelo, pero a su ritmo, y las demandas no vendrán todas de golpe: pasará como con las preferentes, ¡que había miles! Y todos los que han ido al juzgado han cobrado.

¿Cuánto tiempo puede durar este proceso judicial?

Depende. Con siete u ocho meses tenemos sentencias. Y si (los bancos) apelan, se alarga un poco más.

¿Cuántos juicios por cláusulas suelo han gestionado y cuántos han ganado?

Gestionamos unos 500, que se van ganando, pero van quedando suspensos, porque hay bancos que no te dejan ni contestar, que no quieren sentencias y que pum, pagan.

APDEF recuerda que todos aquellos interesados en tener más información pueden dirigirse al teléfono 942 212 606 y a su web www.apdef.com.

