Crítiques de l'oposició per l'actuació de la majoria en el projecte d'un sol eix comercial

L'oposició al Comú d'Andorra la Vella critica les formes com ha actuat el Comú per tirar endavant el projecte de convertir en un sol eix comercial les avingudes Meritxell i Carlemany.

El conseller de Cd'I+Liberals, Jordi Minguillón, està d'acord de tirar endavant aquest projecte, tot i que es pregunta quina és la idea que tenen les dues corporacions de com ha de ser l'embelliment. El que sí ha criticat és les formes com ha actuat la majoria demòcrata al comú de la capital.

Diu que es va assabentar d'aquest projecte dues hores abans de la roda de premsa i lamenta que no s'hagi comptat amb l'oposició per tirar-ho endavant. En aquest sentit, assenyala que hi ha molta improvisació perquè les obres no es faran al mateix temps a les dues parròquies i dubta del soterrament del trànsit al carrer de la Unió i a la plaça de la Rotonda.

Per la seva part, la consellera del PS, Dolors Carmona, també s'ha expressat en la mateixa línia. Creu que l'oposició hagués hagut de ser partícip d'aquest projecte. Diu que estan a l'espera de veure com s'acabarà executant, ja que ara per ara no té més informació.

L'oposició d'Escaldes celebra la unificació de les avingudes

La consellera socialdemòcrata, Cèlia Vendrell, diu que es tracta d'una bona proposta i que l'embelliment ha de ser el més semblant possible per crear una imatge de continuïtat al turista. Sobre la demanda que els comuns faran al Govern per soterrar el trànsit al carrer de la Unió i la plaça de la Rotonda, diu que estaria molt bé però és conscient de la important despesa que suposaria.

Per la seva part, el conseller liberal, Marc Magallon, també ha celebrat aquest anunci i creu que les dues parròquies en sortiran beneficiades.





Comentarios