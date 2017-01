Resultats quasi rècord durant les festes de Nadal

Resultats quasi rècord els registrats al sector turístic durant la passada campanya de Nadal.

L'Agència de Mobilitat ha registrat l'entrada al país de més de 242.700 vehicles, les millors dades dels darrers 10 anys en aquest període.

Mobilitat ha fet públiques aquest dilluns les dades d'entrada de vehicles, que han superat les expectatives inicials i que eren de 238.000 vehicles.

Tal com ha explicat el responsable del Centre Nacional del Trànsit, Daniel Rodríguez, dels 242.000 vehicles, 172.000 han entrat per la frontera del Riu Runer i la resta per la del Pas de la Casa. El dia que es van registrar més entrades va ser el 26 de desembre amb 19.400 vehicles i els dies 29 i 30 van ser els que més sortides hi va haver. Entre els motius que explicarien aquestes dades hi ha la recuperació econòmica que està havent a Espanya.

Durant aquests dies també s'ha transformat en doble carril de baixada el vial de Pobladó i l'avinguda Francesc Cairat. En concret, aquesta mesura s'ha aplicat els dies 29 i 30 de desembre i 7 de gener. Segons Rodríguez ha permès evitar grans retencions.

L'ocupació hotelera també ha estat quasi rècord, amb una xifra que arriba fins al 87% que s'ha qualificat des de la Unió Hotelera com a molt satisfactòria en aquest començament de temporada.

El tipus de turisme ha estat familiar i de proximitat, sobretot de Catalunya, el País Valencià, Aragó i Madrid però que comença a obrir-se cap a l'exterior amb una major presència de russos i britànics, segons el director de l'entitat, Manel Ara.

De la seva banda, els comerciants també han fet un balanç positiu de la campanya de Nadal. Tal com ha explicat el vicepresident de la Federació d'Associacions de Comerciants d'Andorra, Antoni Miralles, les vendes durant la setmana de Reis han seguit la mateixa tònica que durant el Nadal i s'ha produït un augment del 2% respecte el mateix període de l'any passat.

Malgrat tot, creu que les vendes podrien haver estat superiors, tenint en compte la gran afluència de turistes que hi ha hagut aquests dies. Seccions com la perfumeria han estat les més perjudicades.

Comentarios