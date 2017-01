La policia investiga un nou furt en un xalet de la Massana les passades festes de Nadal.

Segons fonts policials consultades per la SER, el robatori s'hauria produït durant les festes en una data encara inconcreta ja que els propietaris del xalet, un matrimoni irlandès, no ocupen habitualment l'habitatge que utilitzen com a segona residència.

La policia està investigant el cas ja que no hi ha mostres de força ni dins ni fora de l'habitatge i el desvincula dels casos anteriors.

Els lladres es van endur joies i diners de l'interior i la policia està determinant el valor exacte de la substracció.

Detencions

D'altra banda, la policia ha detingut els darrers dies un home de 49 anys i no resident que dormia als comptadors de la llum d'un edifici. L'alerta la van donar els propis veïns de l'immoble el passat dia 3 de gener en comprovar que durant almenys dos dies un home dormia a l'habitacle. Una dotació d'agens s'hi va desplaçar i en demanar-lo la documentació, va intentar agredir un d'ells amb un ganivet, motiu pel qual va ser detingut com a presumpte autor dels delictes contra la seguretat interior, contra la funció pública i contra la integritat física.



Aquesta detenció forma part de les dotze efectuades durant la setmana passada pel cos policial. Entre elles, la d'un jove no resident de 29 anys va ser detingut com a presumpte autor d'un delicte contra la llibertat sexual.



Pel que fa als delictes contra la salut pública, el passat 4 de gener a la frontera del Riu Runer es va detenir jove no resident que pretenia entrar al país amb 2,7 grams de cocaïna. Dos dies més tard, i també a la frontera hispanoandorrana, la Policia va detenir altres dos joves quan entraven al país amb 1,3 grams de cocaïna, 8,8 grams d'haixix i 4 grams de marihuana.



Finalment, el cos va detenir set persones per delictes relacionats amb la seguretat del trànsit. Sis per donar positiu en els controls d'alcoholèmia i un setè per conduir sota els efectes de les drogues i causar un accident.

Comentarios