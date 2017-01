La CUP s'oposa a l'acord d'importació de residus

La CUP s'oposa l'acord d'importació de residus a Andorra perquè consideren que la incineració no és una alternativa sostenible.

Els cupaires han mostrat el seu rebuig a l'acord que la Generalitat ha signat amb Andorra per traslladar-hi 10.000 tones de residus. A través d'un comunicat, s'han oposat a aquest conveni perquè la incineració no és una alternativa sostenible per a la gestió de residus.

La formació denuncia que darrere d'aquest acord hi ha "interessos polítics i econòmics" i alerta dels "efectes nocius sobre el canvi climàtic i el contrasentit pel que fa a les polítiques de reciclatge i reducció a l'origen que s'haurien d'impulsar". A més, asseguren que s'està produint una "desacceleració, per part del Govern català, de les accions encaminades a fomentar i fer créixer el reciclatge" d'ençà que Josep Maria Tost va entrar a dirigir l'Agència de Residus de Catalunya. Segons els cupaires, l'acord signat amb Andorra "va en contra de la directiva de residus i del Precat-20".

