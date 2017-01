Una encuesta revela la falta de plazas en los comedores escolares

El 84 por ciento de los que han participado en la encuesta realizada por la Federación Provincial de Sevilla de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado (FAMPA) sobre los comedores escolares manifiesta que no hay suficientes plazas para atender a todas las demandas de sus hijos. Este dato pone de manifiesto, según esta federación, la "urgente necesidad" de ampliar esta cifra ya que es uno de los criterios que más se valora a la hora de seleccionar el centro educativo.

También se pone de manifiesto la falta de información sobre estos comedores. Al 96,3 % les consta que está gestionado por una empresa de catering, pero no tiene información suficiente sobre esta entidad y se enteran de los cambios una vez comenzado el curso escolar.

Casi la mitad, el 49,5 %, desconoce los menús que van a tener sus hijos y el 73,8 % afirma que no tiene posibilidad de probarlos. Solo el 43,7 % de los padres y madres tienen constancia de las incidencias que se producen, el 29,1 % cree que la vigilancia por parte de los monitores no es la adecuada y un 7,3 % indica que el personal del comedor no es conocedor de las alergias o dietas de sus hijos.

Los encuestados, en un 68,2%, no están satisfechos con la respuesta de la Administración cuando se produce una incidencia grave debido a la burocracia que existe o la poca información.

Más allá de las preguntas cerradas, los padres y madres han expuesto su malestar en cuanto al mal servicio de las empresas de catering, la falta de comida, raciones muy pequeñas, comida de poca calidad e insípida, poca ayuda por parte de la administración a la hora de reclamar a las empresas o poca conciliación familiar y laboral. En estos comentarios, también hay quien alaba o agradece el hecho de tener un servicio de comedor en su centro, las bonificaciones, las atenciones de los monitores o las cocinas propias.

FAMPA reclama que se apueste por comedores con cocina propia para los nuevos que se abran y que no cierren los ya existentes. Solita también que se abra una "línea directa" para que los padres o AMPAS puedan quejarse o transmitir cualquier incidencia o sugerencia en el servicio de comedor de sus centros.

Comentarios