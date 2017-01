El pichichi nacional que tutea a los cracks mundiales

Iago Aspas volvió a dejarnos una actuación estelar contra el Málaga. Por su gol y esa sentada al portero con un amago propio del mejor Ricardinho en una pista de fútbol sala; pero también por su incidencia en los otros dos goles: roba el balón y habilita a Theo en el segundo marcado por Was y asiste a Fontás en el tercero. El caso es que estamos en enero, a punto de acabar la primera vuelta, y Iago Aspas lleva 11 goles y 3 asistencias en la Liga. Si sumamos su participación en la Copa del Rey y en la Europa League lleva 15 goles y 6 asistencias en 22 partidos jugados. Y todo esto sin Nolito, con el que se entendía sin hablar y casi sin mirarse, y sin su socio Orellana que concatena lesión tras lesión. Aspas se ha convertido en uno de los jugadores más determinantes del fútbol español y eso se nota también en cada partido del Celta. De ahí que no sea casual que ya todo el mundo considere que Aspas tiene que ir sí o sí a la Selección y lo único que podría debatirse, en estos momentos, es si sería titular o no por delante de Diego Costa que lleva 14 goles en la Premier.

Y es que el delantero de Moaña puede presumir que, a estas altura de la Liga, se está codeando con Messi (13 goles), Luis Suárez (12) y está empatado a goles con Cristiano Ronaldo, que se dice pronto. Además con un mejor porcentaje de acierto que el portugués, ya que Iago necesitó casi la mitad de disparos que CR7 para marcar sus 11 goles.

Pero si nos vamos a otras ligas para hacer la comparativa de los goleadores TOP, Aspas lleva los mismos goles que Sergio Agüero (City), Lukaku (Everton), Jermain Defoe ((Sunderland),Mertens (Napoli), Lewandowski (Bayer), Radamel Falcao (Mónaco) o el pichichi de la Liga Nos en Portugal, Bas Dost (Sporting). Cifras espectaculares de Iago Aspas en un equipo con menos potencial, recursos y cracks mundiales que los que acabamos de ver en la comparativa.

Pero ahí no se queda la cosa. En un fútbol cada vez más inversor en los jugadores que marcan goles, Iago Aspas puede presumir de llevar un gol más que Gonzalo Higuaín (Napoli), Ciro Immobile (Lazio), Harry Kane (Tottenham), Gomis (OM) o André Silva (Porto); También están por detrás del de Moaña en el Top europeo de goleadores, Hazard (Chelsea), Timo Werner (Leipzig) con 9; Walcott (Arsenal), Salah (Roma), Balotelli (Niza) e Ibisevic (Hertha) con 8; Griezzman, Carlos Bacca (Milan) con 7 o con 6 los Gameiro, Aduriz, Vietto y Carrasco.

Iago Aspas crece cada partido más y su incidencia en el juego del Celta también. Si el año pasado los rivales tenían que hacer marcajes más agresivos e incluso doble marca a Nolito por su relevancia en el juego y su desequilibrio, estamos viendo como los rivales están centrando ahora su juego defensivo en Iago Aspas. Contra el Málaga se llevó patadas de todo tipo y es que, su momento de forma y de lucidez futbolística es tan grande, que a veces solamente se le puede parar de una forma: haciendo falta tras falta. El Celta puede presumir de goleador y de gran acierto con su regreso a casa. Costó menos que Beavue o Pione Sisto, pero su rendimiento le permite tutear a los CR7, Lewandowski o Higuaín. Igual el golazo en Wembley contra Inglaterra no fue tan casual. Era una realidad de un jugador que está en el mejor momento de su carrera.

