Controversia por la sanidad: nadie cede

48 horas después de la protesta por la sanidad de Alianza por la Unidad del Campo (UPA y COAG) en Puebla de Sanabria, el gerente provincial de Sanidad, Francisco Montes Villameriel, compareció para reiterar que la administración está llevando a cabo una gestión correcta y de acuerdo con sus posibilidades. “La atención a los pacientes está garantizada, y eso es lo que importa”, recalcó el gerente sanitario.

Montes Villameriel insistió que la administración no cubre las vacantes del personal sanitario porque no hay profesionales a los que contratar o que quieran acudir a la zona. Y añadió que las retribuciones de los médicos están establecidas en los presupuestos anuales, y por tanto no cabe establecer otro tipo de incentivos para hacer atractivas las plazas en las zonas rurales, como plantea el Movimiento en Defensa de la Sanidad Pública.

El problema de la falta de médicos no es sólo de Sanabria, sino de otros puntos de la provincia de Zamora, de Castilla y León y de España, ha añadido Francisco Montes Villameriel. La población de médicos está bastante envejecida y ha avanzado que “va a haber unos años que vamos a ir a peor”.

Además, el gerente de Sanidad en Zamora anunció que la influencia de la gripe estos días ha obligado a reabrir la planta cerrada del Hospital Comarcal de Benavente y disponer de todas las camas vacantes en el hospital Virgen de la Concha.

Por su parte, el portavoz del Movimiento en Defensa de la Sanidad Pública de Zamora, Jerónimo Cantuche, ha sostenido también sus argumentos: hay médicos y lo que sucede es la manifestación de la incompetencia de la administración para buscar médicos y cubrir las vacantes que se produce.

Incluso el presidente de la Asociación de Víctimas de la Tragedia de Ribadelago, Agustín Puente, manifestó su apoyo expreso a la manifestación del sábado en Puebla de Sanabria y también al proyecto de la estación del AVE en Otero de Sanabria.

