Lambán: "Lo más deseable es una conversación entre Echenique y yo"

"No contemplo que el presupuesto salga adelante con otros apoyos que no sean los de las fuerzas de la izquierda", ha asegurado Javier Lambán, esta mañana en el programa La Rebotica de Radio Zaragoza. El presidente de la comunidad rechaza un pacto que no implique a otros grupos políticos, más allá de Podemos, CHA, Izquierda Unida y el PSOE.

Para conseguirlo, quiere una reunión con el líder de la formación morada en Aragón, Pablo Echenique. "Todos estamos imnersos en problemas internos muy serios, pero creo que es hora de hacer un ejercicio de generosidad y responsabilidad con los electores", ha asegurado el presidente de Aragón.

"El presupuesto que nosotros planteemos va a ser difícilmente rebatible por Podemos porque obedece a los principios de los pactos de investidura. Si Podemos se opusiera entraría en contradicción consigo mismo", ha añadido Lambán.

El presidente de la comunidad enviará un borrador del documento a los grupos de izquierda en menos de dos días.

Comentarios