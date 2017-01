ADICAE vuelve a la carga

Es el camino elegido por ADICAE para canalizar las reclamaciones de los usuarios después de una sentencia de hace un año que declara ilegítima la cláusula que obliga al comprador a abonarlos por completo. En un cálculo previo, puede haber 8 millones de casos en toda España.

Si su hipoteca tiene una cláusula en la que dice que usted debe asumir los gastos de notaría, registro, tasación e impuesto de actos jurídicos, entonces puede reclamar. Le ampara la sentencia del Tribunal Supremo de diciembre de 2015 que determina que no todo ese dinero es imputable a quien firma su hipoteca. Por eso, la organización de consumo ADICAE, inicia desde ya mismo una acción colectiva, porque es "la vía más lógica, ante cuantías que no van más allá de 500 o 600 euros" de media. Si no, ese dinero puede disolverse por la vía judicial.

"El Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros han fallado en los últimos años porque se han situado al lado de una banca fraudulenta", asegura Manuel Pardo, el presidente de ADICAE.

Por primera vez, la organización de consumo irá banco por banco después de la experiencia con las cláusulas suelo.

¿Qué hipotecas son las que pueden estar afectadas?

El cálculo de 8 millones está fundado en los 15 años últimos, fecha de prescripción judicial en este ámbito, aunque la caducidad es una conjetura. De momento, el camino marcado es reclamar en atención al cliente de los bancos, después en el Banco de España y en última instancia en los tribunales.

¿Qué gastos concretos son los que se pueden reclamar?

Esta organización señala como seguros los de registro y notaría, y muy posible la tasación. Lo que está más en duda es el cobro de actos jurídicos documentados, con el que seguramente habrá que esperar a una sentencia concreta del supremo. De hecho, ya avisan de que en juzgados menores estas reclamaciones pueden generar sentencias contradictorias. Y atentos, esta situación no significa que las entidades vayan a dejar de cobrarlas o devolver el dinero a la primera. "Creemos que seguramente intentarán cobrar los gastos pero sin ponerlos en la constitución de la hipoteca", ha asegurado el presidente.

¿En qué se basa la sentencia del Tribunal Supremo?

Es una cuestión de intereses. Quien compra la vivienda pide un préstamo y por lo tanto, hay una serie de gastos que se asocian a esta gestión. Al Banco le interesan las garantías de ese préstamo, es decir, la hipoteca, y eso lleva otros gastos asociados que por esta cláusula se le repercute al cliente.

Son dos documentos diferentes, las garantías hipotecarias y el préstamo, pero que habitualmente se agrupan en uno solo y las obligaciones de pago se concentran en los compradores. Estos cobros completos son obligatorios con la cláusula que ahora el Supremo considera abusiva. El Tribunal pide algo así como que "cada uno pague la parte que le corresponde según los intereses que tenga dentro de ese documento" y que son los descritos al principio.

