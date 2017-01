Esta semana leemos ‘Malena es un nombre de tango’ de Almudena Grandes

El libro ‘Malena es un nombre de tango’ es la tercera novela de la escritora madrileña Almudena Grandes publicada en 1994 y que consiguió un amplio reconocimiento de crítica y público. Esta es la recomendación de lectura que nos propone esta semana Olga Muñoz, la coordinadora de las bibliotecas municipales del Ayuntamiento de Cuenca.

El comentario de Olga Muñoz

Cuenta a lo largo de tres décadas vida de Malena Fernández de Alcántara, una joven de la alta burguesía madrileña, comenzando en su infancia en los años 60. Malena es una niña que siente que no pertenece a ese mundo, y que no consigue encajar en el molde de las mujeres de la familia, en las normas que le intentan imponer su madre y las monjas del colegio. Sin embargo, sí encaja en esa vida su hermana melliza, Reina. Al contrario que ellas, Malena es despistada, desordenada, no consigue tocar bien el piano, ni vestir correctamente... incluso le gustaría convertirse en niño porque siente que nunca llegará a ser la mujer perfecta que se espera de ella.

Almudena Grandes. / Cadena SER

Como también es una niña curiosa e inteligente, empieza a investigar sobre el pasado de la familia, sobre la que pesan muchos secretos, entre ellos un secreto a voces que es que su abuelo tuvo una relación extramatrimonial con una mujer del pueblo de Extremadura donde veranean, con la que tuvo varios hijos.

La novela continúa contando la vida de Malena en su adolescencia en el pueblo los veranos; de su juventud en el Madrid de los 80 y en la edad adulta, con sus relaciones marcadas por su amor de la juventud y por la compleja relación con su melliza y los demás parientes.

Está escrita en primera persona; la historia la cuenta Malena con saltos en el tiempo e incluyendo gran cantidad de reflexiones y descripciones. Quizás por ello al principio el libro se hace un poco pesado, algo lento. Otro aspecto negativo son los diálogos, algo forzados, demasiado literarios.

Me costó entrar en la historia, pero poco a poco te va atrapando la vida de esta chica peculiar, que intenta encontrar su sitio y saber a dónde va. Lo que va haciendo atractiva la novela es la personalidad de esta mujer poco convencional, que no se calla sus opiniones, que vive en ocasiones al límite, pero que vive atormentada por sus contradicciones y los remordimientos por hacer lo correcto.

Otro aliciente de la novela son los giros de la trama, que nos da varias sorpresas siguiendo los cambios de rumbo de los personajes, que actúan de manera imprevista.

Malena es, en definitiva, una superviviente y la gran habilidad de Almudena Grandes para describir el alma de esta mujer que no encaja en el mundo han convertido esta novela en el gran fenómeno editorial que fue.

Comentarios