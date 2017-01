Sergio Araujo se encuentra en la rampa de salida

No corren buenos tiempos para Sergio Araujo en la UD Las Palmas. El que fuera jugador determinante en el ascenso del equipo a Primera División, ni de lejos está teniendo la trascendencia que tuvo cuando jugaba en Segunda. Por aquel entonces se hizo con el cariño de la afición, se ganó a pulso la ficha que actualmente gana como jugador del conjunto grancanario. Sin embargo a partir de ahí, su rendimiento ha sido discutido, y por si fuera poco, ha sido noticia por temas extradeportivos y disciplinarios.

El delantero tiene contrato hasta el próximo 2020, el club lo tiene en propiedad después de pagar unos dos millones al Boca Junior de Argentina. A partir de ahí todo han sido decepciones con el futbolista. La temporada anterior William José lo sentó en el banquillo, y durante estos meses de competición sólo ha podido hacerle sombra al croata Marko Livaja.

El delantero no se siente feliz, y en el club no están contentos con él. Bajo estas condiciones, lo que se está buscando es una salida en el mercado de invierno, para que Araujo pueda salir cedido. Por otra parte, ante la inminente llegada de Toledo, que no dispone de pasaporte comunitario, la UD Las Palmas tendría que liberar alguna de las plazas de extranjeros, que actualmente están ocupadas por Lemos, Mateo García y el propio Araujo. El presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez reconoció el pasado sábado que de momento no ha llegado ninguna oferta en firme por el jugador. Italia o China podrían ser punto de destino para el ariete argentino.

