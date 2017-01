Clavijo afirma que el nuevo Gobierno demostrará "madurez y capacidad de pacto"

Los cuatro consejeros del Gobierno de Canarias echan a andar tras tomar posesión de su cargo. Un gabinete renovado con ideas nuevas que pretende acoplarse a los nuevos tiempos políticos como resaltó el presidente del Ejecutivo regional, Fernando Clavijo, durante el acto institucional. Allí, ha asegurado que su nuevo Ejecutivo en minoría, sustentado en solitario por CC, demostrará su "madurez y capacidad de pacto".

Los consejeros, tras jurar su cargo después de que el secretario de Presidencia, Seferino Marrero, leyera los decretos de su nombramiento, dejaban ya entrever sus intenciones en sus nuevas responsabilidades apuntando algunos objetivos que se han marcado.

El nuevo vicepresidente y consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, lo tiene claro: "actualizar el eje transinsular" es fundamental para que los canarios "tengan las mismas oportunidades y derechos vivan donde vivan". Por su parte, el nuevo responsable de la consejería de Justicia y Presidencia, José Miguel Barragán, reconoce que sus políticas estarán destinadas principalmente a desatascar algunos "proyectos de ley". Lo que sí sabe la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Cristina Valido, es que primero tiene que conocer a fondo su área para poder comenzar a trabajar en ella. "Venir aquí a decir que voy a cambiar una u otra cosa es algo que yo no voy a hacer. Voy a esperar a conocer la Consejería por dentro y a sus trabajadores", ha afirmado. Y por último, el consejero de Sanidad, José Manuel Baltar, el único que no pertenece a CC, ha afirmado que el tiempo pondrá a cada uno en su lugar respondiendo así a las críticas de aquellos que piensan que Clavijo debería haber escogido a un profesional de la sanidad pública y no de la privada. "El que me haya conocido en mi evolución profesional, conoce perfectamente la forma en la que piensa y se responde solo", ha sentenciado Baltar.

El acto institucional ha contado con la presencia de ex presidentes como Manuel hermoso y Jerónimo Saavedra. Eso, la casi ausencia de los antiguos socios de Gobierno, los socialistas, ha sido notable. Han asistido el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo y el secretario insular del PSOE en Gran Canaria, Ángel Víctor Torres.

