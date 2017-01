Setién: "Veo bien que Araujo salga y se contempla esa posibilidad"

El cántabro Quique Setién desveló en la previa del partido de la Copa del Rey que les enfrentará este martes en el partido de vuelta ante el Atlético de Madrid en el Vicente Calderón que “más o menos, acabarán jugando los que no lo hicieron ante el Sporting de Gijón; tendrán su oportunidad algunos de los que no lo vienen haciendo habitualmente", aunque “la ida es mezclarlos con algunos que sí estuvieron, pero no muchos" en la última jornada liguera.

“Queremos hacer un buen partido y dejar buenas sensaciones porque nuestra honradez nos exige afrontar el encuentro con la exigencia que corresponde. A pesar de ello, sabemos que es difícil poder meterle tres goles al Atlético, pero no por eso vamos a dejar el partido de lado; intentaremos hacer todo lo posible para tratar de igualar o remontar”, añadió el técnico amarillo.

Cuestionado por las ausencias del delantero argentino Sergio Araujo y del canterano Tyronne del Pino dijo que "todos los jugadores que van son necesarios para los entrenamientos y para jugar", debido a que se quedarán trabajando en Las Rozas el encuentro del sábado ante el Fútbol Club Barcelona y no regresarán a Gran Canaria tras el partido de Copa. “Araujo sigue con algunas molestias y no está en condiciones para ir con el equipo. Veo bien que salga y se contempla esa posibilidad porque van a llegar jugadores en esa posición", especificó sobre el atacante sudamericano. De Tyronne informó que “varios equipos le pretenden y el club ya ha hablado con él; es posible que salga en breve".

En el capítulo de altas se le cuestionó por las incorporaciones de los argentinos Calleri y Hernán Toledo: "El club no me ha confirmado todavía nada, pero son jugadores que se les ha seguido y se les conoce. Cuando lleguen hablaremos sobre ellos, pero si acaban viniendo es bueno. Es verdad que no han jugado mucho y por eso tenemos que aprovechar estas oportunidades que tenemos ya que no es fácil acceder a ellos; veremos si aquí pueden jugar. A mí me encantaría fichar a jugadores que están jugando pero eso cuesta dinero, y en este club no se gasta dinero en los fichajes".

Respecto a la reducción de jugadores con ficha en la primera plantilla dijo que para él es “más manejable una plantilla como pocos jugadores que con más jugadores", aunque “excepto arriba creo que nos falta un poco para progresar, porque todos los puestos están bien cubiertos. En principio estoy contento con la plantilla que tengo en general, pero sí he pedido jugadores con características puntuales."

Por último, manifestó que Mateo “es un chaval que se va ganando su sitio poco a poco”, ya que viene “de una liga con un ritmo diferente". Sobre Javi Castellano reiteró que “si se quiere quedar, yo no le voy a decir que no, pero un futbolista tiene que querer jugar. Debe recuperar sensaciones positivas y aquí es difícil porque hay grandes jugadores que le cierran un poco el paso".

