La mejor forma de encontrar información para preparar un viaje

Si estás preparando tu viaje y quieres tener la info lo más actualizada debes tener en cuenta algunos consejos para evitar malas experiencias. Cuando busques información, chequea la fecha de publicación del post que estás leyendo, aunque sea de información genérica. La actualización es muy importante, por ejemplo, si vas a un restaurante, tienda o museo especifico. Los sitios cierran, y abren nuevos, y puede que te encuentres con que ya no existe. O si es un post con horarios de trenes, autobuses o comparativa de precios de cochesde alquiler, por ejemplo; también debes asegurarte de que la información compartida está actualizada.

Tampoco olvides que un buen blogger siempre comparte toda su información, incluyendo links y geolocalizando las fotos. Si esto no es así, desconfía. Hay muchos blogs que "roban" información a otros o copian y pegan notas de prensa de los destinos que les han pagado por publicar en su blog. Sobre todo, de estos últimos desconfía mucho más, ya que no te están contando su propia experiencia porque a lo mejor nunca han estado en ese lugar para verificarlo.

Mientras sigues navegando y ves todo tipo de información, si encuentras algo que no está actualizado, invierte un minuto en avisar a la comunidad digital. Es decir, que si llegas a ese lugar del que un blog hablaba y ya no existe o está cerrado, puedes compartirlo en apps como Google Maps o Minube para que no les pase lo mismo a otros viajeros como tú. Estarás contribuyendo y colaborando por un bien común.

En gustoporviajar.com se aseguran de vivir las experiencias que cuentan antes de publicarlas y, una vez llegan de viaje, verifican algunos detalles más de los sitios que comparten para que podamos vivirlo bien en nuestro próximo viaje.

