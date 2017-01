El Infanta Sofía, colapsado por la gripe

El sindicato de enfermería Satse informa de que las urgencias del Hospital Infanta Sofía, en San Sebastián de los Reyes, están colapsadas por la epidemia de gripe. El personal está atendiendo a pacientes muy por encima de su capacidad y no hay camas disponibles. Hay 311 pacientes, cuando por ejemplo, La Paz, con un servicio mucho más amplio, está atendiendo a 500.

El sindicato, sin embargo, ha querido destacar como aspecto positivo que en este centro se ha contratado a 10 enfermeraspara hacer frente a la crisis. También se han desdoblado camas, aunque asegura Mercedes Sánchez-Ramade, responsable de Acción Sindical Satse Madrid, que en la situación actual ya no se puede seguir tomando esa medida.

Fuentes de Satse han confirmado a SER Madrid Norte que la dirección del centro se ha reunido con la de enfermería para abordar dos alternativas al colapso: dar altas o derivar a pacientes a otros hospitales. El sindicato de enfermería critica la falta de previsión de la Consejería de Sanidad, ya que todos los años se colapsan los centros debido a las epidemias de gripe.

Desde el Hospital Infanta Sofía inciden en esa idea de que todos los centros siempre se colapsan debido a la epidemia de gripe, que además este año se ha adelantado un mes. Los responsables del hospital aseguran que no se derivarán pacientes, sino que se solventará la crisis con los recursos disponibles y se contratará a más personal si es necesario.

El Infanta Sofía quiere recordar a los potenciales pacientes, que si sus síntomas no son graves y no presentan factores de riesgo, deben acudir antes a su centro de salud para no colapsar las urgencias del hospital.

