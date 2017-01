El ‘Fuenla’ se quejará del arbitraje ante Baskonia

El presidente del Montakit Fuenlabrada (6-9), José Quintana, aseguró hoy que el club se quejará ante el Departamento Arbitral de la ACB del arbitraje del partido de Liga Endesa de este domingo contra el Baskonia (10-5), en el que consideran que fue perjudicado, informa EFE.

"Baskonia tiene un equipazo, de diez partidos nos ganan nueve, pero el arbitraje no nos ha permitido competir", aseguró Quintana a EFE tras el encuentro, en el que fueron derrotados por 69-77, y que fue arbitrado por los colegiados Carlos Peruga, Vicente Bultó y Rubén Sánchez Mohedas.

Las quejas del Fuenlabrada se basan en las dos técnicas pitadas al escolta croata Marko Popovic por protestar una jugada en el túnel de vestuarios en el descanso y al senegalés Moussa Diagne por protestar; y por lo que su máximo dirigente considera un baremo distinto a la hora de juzgar las faltas personales.

"Desde el primer momento el criterio arbitral en defensa ha sido distinto, y lo de las técnicas, que no le permitan a un jugador decir que cuando quedaban tres segundos le han agarrado, que se ve en el vídeo. Lo único que ha dicho es cuál es la razón por la cual no se ha pitado ese agarrón", explicó Quintana, en referencia a Popovic.

"Este tipo de arbitraje no lo entendemos, parece que ha sido un arbitraje de por si acaso el Baskonia no se mete en el grupo de arriba de la Copa y se queda donde está si hubiera perdido hoy, y se hubiera cruzado con el Real Madrid o el Barcelona en la Copa del Rey. Me da la impresión que ha sido un arbitraje en clave de Copa del Rey, creo que el Baskonia no tiene necesidad de este arbitraje", añadió Quintana.

"Vamos a mandar el lunes el vídeo a los responsables de la ACB donde vemos todas las irregularidades que se han estado produciendo. Incluso cuando nos ponemos a cuatro tenemos tres ataques seguidas y no hemos metido canasta, pero para que no la metamos algo ha ayudado el arbitraje. Es un arbitraje que no se puede aceptar en una liga como la nuestra", finalizó el presidente del Montakit.

El entrenador del Fuenlabrada, José Ramón 'Jota' Cuspinera, también se refirió a esas técnicas en la comparecencia ante la prensa posterior al partido, donde reconoció que les perjudicaron en el contexto del partido, pero no que estuvieran mal pitadas.

"La falta técnica de Marko Popovic nos impide sacar dos veces, no digo que esté mal pitada; tampoco digo que la técnica a Moussa Diagné esté mal pitada, digo que nos perjudica porque nos impide sacar de fondo para atacar, les da el balón y nos meten un triple. No digo que nos han pitado mal, esas técnicas por como se han producido nos han perjudicado claramente, probablemente las hemos forzado nosotros", explicó Cuspinera.

Casi sin descanso, este martes Montakit Fuenlabrada vuelve a competir en casa, ahora en la Eurocup ante el Herbalife Gran Canaria (20:30 horas). Los dos equipos perdieron en la primera jornada del Top16.

