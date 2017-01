Tomás Cabezón presenta su renuncia como diputado provincial

Tomás Cabezón ha registrado esta mañana su renuncia como Diputado provincial para no acumular cargos públicos. Se aprobará en el pleno de la Diputación de enero y seguirá manteniendo las funciones de senador y alcalde de Castilfrío.

Cabezón ha explicado que “quiero centrarme en las labores de senador por la provincia de Soria, trabajando por nuestros pueblos”. También ha reconocido que ha tomado esta decisión son cierta nostalgia “por el compromiso que adquirí en la diputación provincial y poniendo fin a una etapa en la que he trabajado codo con codo con mucha gente”.

Tomás Cabezón también ha tenido palabras para la plantilla de la Diputación. “Quiero agradecer a todos los trabajadores de la Diputación por su buen trabajo y su buen hacer con todos los municipios de la provincia”.

En su despedida, no han faltado palabras para su partido, el PP, y su Presidenta en Soria, María del Mar Angulo. Además ha echado la vista atrás para recordar y agradecer el apoyo que tuvo del ex Presidente de la Diputación, Efrén Martínez, “que me metió en vena el amor por la provincia al nombrarme jefe de su gabinete”.

El pasado 30 de diciembre, el Partido Popular dio un plazo de hasta un año a sus cargos públicos para que resuelvan su situación y cumplan con el régimen de incompatibilidades que marca la organización. En Soria, además de Cabezón, estarían afectados por este plazo, María del Mar Angulo, Gerardo Martínez y Jesús Alonso.

Comentarios