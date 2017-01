El último tren

Muchas veces pienso que lo que sucede con el tren en la provincia de Soria es el resumen de todos los males que aquejan a esta provincia. Este fin de semana aconteció el último retraso, lo que supuso para los pasajeros un viaje de cinco horas entre Madrid y Soria. Todo un viaje en el tiempo. Incomprensible para estos tiempos, sobre todo si tenemos en cuenta que más de media España viaja a cerca de 300 kilómetros por hora en los famosos AVE, que nunca llegarán a la estación del Cañuelo.

Pero, esto no es lo preocupante. Es lógico que el AVE no llegue a Soria si miramos la densidad de población, lo que no tiene explicación ninguna es que sigamos mantenido un tren del ‘far west’, que sufre averías cada dos por tres y que no es en absoluto competitivo. ¿Cuándo se van a dar cuenta nuestros políticos que todo esto es un vil engaño y que los sorianos están hartos de no conocer una solución definitiva? Una solución que se espera desde hace décadas, o más bien siglos.

