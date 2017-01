El Deportivo Alavés semifinalista en el Campeonato de España de 1928

En la temporada 1928-29 se disputó por vez primera el campeonato de liga de fútbol español, con partidos de ida y vuelta entre todos los contendientes, tal y como hoy lo conocemos.

El anterior campeonato nacional, que se denominó entonces Campeonato de España - incluyéndose posteriormente en el historial de la Copa del Rey -, tuvo un desarrollo distinto y se jugó entre el 31 de enero y el 29 de junio de 1928.

Se disputaron unos torneos regionales a lo largo del Estado, para que de ahí resultaran los equipos clasificados que pasarían a disputar la siguiente fase. El Deportivo Alavés participó en el Campeonato de Bizkaia, y quedó clasificado en segundo lugar tras el Athletic de Bilbao, lo cual le dio derecho a participar a ambos clubs en la siguiente fase del campeonato.

DEPORTIVO ALAVÉS 1928 / REVISTA ESTAMPA

FASE POR GRUPOS

Los equipos clasificados en los torneos regionales fueron distribuidos en cuatro grupos de seis clubs, en cada uno de los cuales se disputó una liga a doble vuelta entre el 5 de febrero y el 8 de abril de 1928. Pasaban a octavos de final los dos equipos que encabezaban la clasificación final de cada grupo.

En el grupo II fueron incluidos: Deportivo Alavés, Real Madrid, Athletic Club de Bilbao, Racing de Santander, Gimnástica de Torrelavega y Athletic de Madrid (actual Atlético de Madrid). El Alavés ganó 5 partidos, empató 4 y solo sufrió una derrota, que fue ante el Real Madrid. En esta liga clasificatoria el Alavés ganó al Athletic Club de Bilbao por 2-0 en Mendizorrotza y empató a cero en San Mamés, lo que fue transcendental, ya que el equipo bilbaino quedó en tercer lugar clasificado a un punto de alaveses y merengues y no consiguió pasar a cuartos de final. Se clasificaron -por tanto- en este grupo el Real Madrid y el Deportivo Alavés, que encabezaban la clasificación final.

De los 24 equipos participantes en esta fase, 'El Glorioso' fue el equipo que menos goles recibió: nueve.

La prensa estatal dio una gran importancia a este torneo, en esta fase por grupos, y llenó páginas de crónicas e imágenes de los partidos.

Como ejemplo podemos ver una página completa de la revista ‘Estampa de Madrid’, en la que se da cuenta de la victoria del Deportivo Alavés ante el Athletic de Madrid por 3 a 1 en la capital de España. En una de las fotos aparece el equipo completo de 'El Glorioso'.

Además del Alavés y Real Madrid, en los otros tres grupos consiguieron clasificarse: Real Murcia, Valencia C.F., F.C. Barcelona, Real Sociedad, Celta de Vigo y Real Oviedo.

DEPORTIVO ALAVÉS / REVISTA ESTAMPA

CUARTOS DE FINAL

Al Alavés le correspondió disputar los cuartos de final con el Real Murcia, al que eliminó, al vencer en los dos partidos. Consiguió un resultado favorable de 1-2 en el partido de ida en La Condomina, disputado el 15 de abril. Todos los goles fueron en el segundo tiempo. Unamuno en jugada personal consiguió el 0-1, Crespo el 0-2 al rematar un pase de Unamuno, y el 1-2 lo consiguió el jugador murciano Zamora.

En el partido de vuelta en Mendizorrotza no se llenaron las gradas aunque la asistencia de espectadores fue bastante buena.

El comienzo del partido fue inquietante, ya que en el primer tiempo el Murcia dominó la contienda y marcó su tanto por medio de Zamora, llegándose al descanso con 0-1 en el marcador, con lo cual la eliminatoria estaba igualada. En el segundo tiempo el Alavés ejerció un claro dominio, y consiguió ganar el partido. Los goles fueron marcados por: Camio (1-1), Roberto Extebarria (2-1) y Pedro García (3-1). Con ese resultado el Deportivo logró pasar a semifinales, con un resultado global de 5-2. Algo considerado entonces como meritorio y sorprendente, conseguido con una plantilla compuesta casi en su totalidad por jugadores vascos.

SEMIFINAL IDA: BARCELONA 3 ALAVES 0

29.000 espectadores llenaron el estadio de Les Corts el 6 de mayo, para presenciar la semifinal del campeonato entre el Alavés y el Barcelona, en su partido de ida. Los catalanes se habían clasificado al eliminar en cuartos al Real Oviedo por un resultado global de 9-5.

Hubo tal expectación que tuvieron que colocarse en el campo 4.000 sillas añadidas a las localidades habituales del campo, para que todos los espectadores pudieran acomodarse. Antes del inicio del partido intercambiaron banderines los capitanes Antero (Alavés) y Samitier (Barcelona).

EL PARTIDO

Estas fueron las alineaciones:

Alaves: Beristain; Ciriaco y Quincoces; Albeniz, Antero y Roberto Etxebarria; Camio, Crespo, Unamuno, García y Patxi.

Barcelona: Platko; Walter y Mas; Guzmán, Castillo y Carulla; Piera, Sastre, Samitier, Arnau y Sagibarba.

En la primera parte el juego estuvo igualado, pero en el minuto 33 un choque en el área alavesista entre Quincoces y Mas fue interpretado injustamente como penalti por el árbitro guipuzcoano Sr. Murguía, que fue convertido en gol por el mismo jugador barcelonista. Se llegaba al descanso con ese 1-0.

En el segundo tiempo el Alavés aguantó media hora sin que se moviera el marcador, pero en el minuto 30 recibiría un nuevo gol de Samitier (2-0) y poco después, en el 39, marcaba Sastre el 3-0. Al poco tiempo de la consecución de este gol, el árbitro dio por finalizado el partido, pero las protestas del público le hicieron darse cuenta de su error, ya que faltaban seis minutos para completar el tiempo reglamentario, y se reanudó el partido hasta llegar a los 45 minutos.

DEPORTIVO ALAVÉS 1928 / MUNDO GRÁFICO

La prensa destacó la actuación del portero alavesista y de la defensa, sobre todo a Quincoces, matizando que la delantera no estuvo acertada en las oportunidades que se presentaron.

El preriodista A. Diez de Las Heras en la revista ‘Estampa’ se refirió al partido de esta forma: El Deportivo Alavés, en el campo de Les Corts, abarrotado de público hasta lo inverosímil, ha repetido, sin dar muestras de la emoción que hubiera sido disculpable por su escaso "fogueo", sus partidos anteriores. No ha estado, en momento alguno, sojuzgado ni por el peso de la historia de sus rivales, ni por la influencia "magnética" de los millares y millares de "barcelonistas" agolpados en las graderías, ni por la técnica mejor - indiscutiblemente mejor - del campeón de Cataluña. Puede dar idea de ello el que se haya llegado al medio tiempo sin que el Barcelona hubiera marcado más que un tanto (y aun éste de "penalti"). Y precisamente fue en ese primer tiempo cuando el Barcelona jugó su mejor juego del partido.

A su ataque constante e inspirado opuso el Deportivo Alavés esa defensa enérgica y decidida de que tienen noticia cuantos equipos se han encontrado con él. Porque luego no tuvo que defenderse; el Barcelona marcó, en una gran parte del segundo tiempo, una “defaillance” que no pasó desapercibida a los de la "influencia magnética".

El Deportivo pudo entonces igualar el tanteo y aun superarlo. Dejó pasar la oportunidad... y cuando se operó en el Barcelona la reacción que era de esperar - último cuarto de hora de juego -, vino con ella el aumento de tanteo que consolidaba su victoria.”

El capitán del Alavés, el durangués Antero González de Audícana, manifestó tras el encuentro lo siguiente: “Nosotros no hemos jugado todo lo bien que acostumbramos a hacerlo. No hemos tenido una buena tarde. Considero justa la victoria del Barcelona pero no en la forma que se ha producido, ya que no debieron ganar por más de un gol de diferencia. El colegiado guipuzcoano, arbitró atendiendo a las indicaciones del capitán del Barcelona Samitier y haciendo solamente lo que dicho jugador le indicaba.”

SEMIFINAL VUELTA: ALAVES 0 BARCELONA 5

Hubo una extraordinaria expectación para asistir al partido de vuelta en Vitoria el 13 de mayo. El Ayuntamiento por medio de los controles de arbitrios existentes en los accesos a Vitoria contabilizó, hasta una hora antes del partido, la entrada a la ciudad de 648 coches y autobuses. La mayor afluencia fue por el Portal de Urbina (hoy Portal de Legutiano) con 309 vehículos, por donde accedieron numerosos aficionados guipuzcoanos y vizcaínos que no querían perderse el choque.

Asimismo, el tren Vasco-Navarro trasladó en tren especial a seguidores de las localidades alavesas situadas en el ramal Estella-Vitoria, en el que iban más de 200 aficionados navarros de Estella/Lizarra “que adornaron la locomotora con una bandera de grandes dimensiones con los colores blaquiazules”. Una vez en Gasteiz, a donde llegaron a las diez y media de la mañana, recorrieron y animaron las calles acompañados por una banda de txistularis que traían consigo. Otro convoy se llenó con aficionados provenientes de la zona de Bergara y Arrasate.

La ciudad respiró un ambiente auténtico de fiesta, igual que el que se registraba en las fiestas de Vitoria, el día de La Blanca.

EL PARTIDO

Mendizorrotza registró un lleno total, con los aficionados esperanzados en el sentido de que 'El Glorioso' consiguiera remontar el resultado de la ida.

Estas fueron las alineaciones:

Alavés: Beristain; Ciriaco y Quincoces; Urquiri, Antero y Roberto Etxebarria; Camio, Albeniz, Unamuno, García y Patxi.

Barcelona: Platko; Walter y Mas; Guzman, Castillo y Carulla; Piera, Sastre, Samitier, Arocha y Parea.

El partido tuvo poca historia y resultó ser de un dominio absoluto del Barcelona. Un periódico local de entonces señaló en titulares que el Alavés fue “un equipo agotado y sin reservas que sucumbió ante la brillantez del Barcelona”. Los catalanes con un juego práctico y elegante aplastaron a un Deportivo Alavés desconocido, sin ideas ni aguante físico, salvándose únicamente la defensa, que evitó que el resultado fuera aún más abultado.

Así que los aficionados sintieron una gran decepción, tras perder 'El Glorioso' por 0-5, con goles de Arocha (1-0, 2-0, 3-0), Sastre (4-0) y Samitier (5-0), resultado que daba el pase a la final a los catalanes.

DEPORTIVO ALAVÉS / MUNDO GRÁFICO

LA CENA DESPUÉS DEL PARTIDO

Tras el partido se celebró esa noche una reconfortante cena en un salón del Círculo Vitoriano de la calle Dato, servida por el Hotel Frontón, situado en la calle San Prudencio, que dirigía la familia Alti. En el menú se incluyó el revuelto de perretxikos, plato alavés por excelencia.

Asistieron los jugadores y directivos de ambos equipos y el árbitro del encuentro Sr. Escartín con sus linieres. El ambiente fue de gran amistad y deportividad y a los postres el Sr, Domenech -delegado del equipo catalán- y el Sr., Guinea -vicepresidente del Alavés-, brindaron por ambos equipos y dirigieron unas palabras a los presentes. Seguidamente el representante del equipo barcelonista desarrolló un discurso en catalán y el Sr. Garaizabal directivo del Glorioso, en su alocución dirigida a todos los invitados se dirigió en euskera; los dos fueron muy aplaudidos. Una parte importante de la plantilla alavesista era euskaldun. Para que nada faltara, la velada fue amenizada por una orquesta dirigida por el maestro Arámburu.

LA OTRA SEMIFINAL Y LA FINAL

En la otra semifinal la Real Sociedad eliminó al Valencia por un resultado global de 9-3, al ganar en Atotxa por 7-0 y perder en Mestalla por 3-2.

Por tanto, la final del campeonato fue disputada por la Real Sociedad y el Barcelona, en la que hubo necesidad de jugarse tres partidos.

Todos se jugaron en El Sardinero de Santander. El primero, disputado el 20 de Mayo, acabó con empate a uno. Al no existir entonces prorrogas ni penaltis para deshacer el empate, se disputó un nuevo encuentro dos días después, volviendo a registrarse el mismo resultado de 1-1. Finalmente en el tercer partido que se jugó el 29 de junio, el Barcelona venció por 3-1, proclamándose campeón.

