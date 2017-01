Pablo Prigioni sorprende a todos dejando el Baskonia y el baloncesto

Pablo Prigioni anunció por sorpresa que deja el baloncesto. Su cuerpo no le acompaña con 39 años para seguir el ritmo de sus compañeros en Baskonia y, sin que nadie lo esperara, utilizó su cuenta de twitter para explicar su decisión. Esta es la carta más leída en la noche del lunes:

“Nunca soñé con el día que tuviera que anunciar que dejaría de jugar al basketball. Es por eso que no sé cuál sería la manera ideal de hacerlo. Quizás los que se retiran ganando un campeonato se marchan súper felices. Quizás nunca lo imaginé porque sería un momento muy triste. Lo cierto es que dentro de mí sentía que el día que tuviera señales muy claras de mi cuerpo y de mi cabeza que me indicaran que había llegado el momento de dejarlo, prestaría atención a esas señales y tomaría la decisión sin dudarlo. Como siempre hice durante mi carrera. Cuando he tomado una decisión siempre he estado 100% convencido. Mi cabeza y mi cuerpo están completamente de acuerdo en que es el momento. Me retiro de la competencia profesional de basketball. Como dice una canción argentina: “Todo confluye al fin, todo tiene un final, todo termina”.Ni mi cabeza ni mi cuerpo tiene ya la fortaleza que yo como competidor les exijo para competir al más alto nivel. Jamás pensé que ambos me pudieran llevar tan lejos y tan alto. He superado límites que jamás había imaginado. Ha dio un camino maravilloso. Con tantas cosas infinitamente buenas, que tapan en absoluto los malos momentos que también te hace pasar este precioso deporte. Debería empezar a agradecer a tantísima gente que no sería posible que entraran todos en esta carta,porque los voy a poner a todos dentro de la palabra basket. Gracias basket.Quiero dar gracias a todos los clubes en los que he estado jugando por haber confiado en mí. Me marcho con mucha tranquilidad de saber que siempre he hecho lo máximo para cada uno de esos equipos. Párrafo aparte para Baskonia. Es muy obvio que mi sentimiento por este club es muy grande y muy profundo. Crecí y me recibí de jugador con esta camiseta, es por eso que haber podido ponérmela una vez más ha sido algo maravilloso para mí. Gracias. Me encantaría poder darles más. Pero voy a quedarme con todo lo bueno que he vivido en esta gran ciudad. Y agradezco a la selección argentina por haberme hecho vivir momentos únicos e irrepetibles junto a los jugadores más increíbles que ha dado nuestro país. Por último, y lo más importante, agradezco a mi esposa por haber estado y estar siempre a mi lado conteniéndome y haciendo todo lo necesario para que yo haya podido dedicarme a jugar al basket profesional. Sin su trabajo y esfuerzo no podría haber hecho absolutamente nada. A mis hijos, por saber llevar tan naturalmente todos los cambios que esta profesión genera y por entender tantos momentos en los que no he estado con ellos o en los que me demandaban más tiempo y yo no podíaporque tenía que descansar. A mis padres y mis hermanos por haber estado siempre apoyándome de manera incondicional a lo largo de este lago camino.Basket, te extrañaré por siempre. Pablo Prigioni”

