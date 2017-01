José Miguel Garrido: “Seremos pro activos en el intento de alcanzar un acuerdo rápido con Hacienda”

El litigio que mantienen Hacienda y el club blanco ha escrito un nuevo capítulo en este inicio de 2017 y de nuevo desde la Agencia Tributaria siguen exigiendo que el pago de los algo más de dos millones de euros que todavía restan de deuda, se haga en un único plazo y no en varios y a lo largo de los años como estaba firmado en el convenio singular de pagos que alcanzaron como acuerdo el ente tributario y el Albacete Balompié años atrás.

La Agencia Tributaria rompió de manera unilateral ese acuerdo en 2015 y desde entonces el Albacete Balompié tiene tres sentencias judiciales a su favor que dicen que ese acuerdo firmado no se puede romper de manera unilateral y otros tantos recursos de Hacienda, alegando y en lenguaje del pueblo, que a ella no la juzgan los juzgados y que se juzga a sí misma; tal y como lo expresaba José Miguel Garrido en los micrófonos de SER Deportivos Albacete este martes.

“El tribunal correspondiente administrativo decide que ellos tienen la jurisdicción para juzgar sus propias decisiones y que no son los juzgados los que deben de juzgar sobre este hecho. Aquí se está dirimiendo si el acuerdo singular, que estaba firmado y que fue anulado en marzo de 2015 de manera unilateral por la Agencia Tributaria, tiene validez o no. Es curioso que el que dicta se juzgue así mismo, pero así es la ley, que dice que no son los juzgados los que tienen que dirimir esto sino que es la vía contencioso – administrativa la que lo tiene que hacer. Acudiremos a esa vía porque creemos que tenemos razón y que no hay la jurisprudencia suficiente como para defender el caso y seguiremos recurriendo hasta las mayores instancias hasta que al final se llegue a una decisión”.

“Los juzgados nos han dado la razón al Albacete Balompié en tres ocasiones, pero así como a cualquier persona la juzgan los juzgados… la Agencia Tributaria se juzga así misma”, manifestaba Garrido.

El presidente del Albacete Balompié es el primer interesado en llegar pronto a un acuerdo con la Agencia Tributaria. “Vamos a ser proactivos en el intento de alcanzar un acuerdo rápido con Hacienda que nos pueda permitir pagar de manera razonable la cantidad adeudada como lo hemos propuesto hasta el día de hoy. Siempre hemos demostrado nuestra voluntad de hacer frente a todas las deudas”, sentenció.

