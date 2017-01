Adrián Román, una situación perversa de la reforma laboral

A principios de año, en la SER, el ministro de Economía, Luis de Guindos, advertía del grave error que supondría modificar el núcleo de la reforma laboral. No sé si será el núcleo o una rama del árbol pero urge suprimir el artículo o los artículos que permiten que a un trabajador como Adrián Román, un barrendero de la UTE Alicante que padece diabetes, sea despedido por causas objetivas después de dos bajas médicas para hacerse otras tantas intervenciones quirúrgicas para no perder la vista.

Una situación perversa. Si no iba al médico y no cogía la baja, iba a perder la vista; si va al médico -como hizo-, perdió el empleo. Y también es curioso, si hubiera prolongado la primera baja, no se habrían dado motivos para el despido objetivo.

Al margen de la actuación de la empresa -que hasta el momento no ha querido dar su versión y cuyo gerente se reúne hoy con el concejal de Medio Ambiente, Víctor Domínguez, que ha mediado en el tema- la normativa es totalmente kafkiana y un contradiós.

Una reforma que permite estos hechos no es justa ya que provoca que se cometan estos atropellos. Más allá de que ha servido para devaluar la mano de obra, empobrecerla y permite que los beneficios de la cacareada recuperación económica sigan sin llegar a gran parte de los trabajadores.

