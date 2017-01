Díaz Alperi: “Ya era hora”

Este martes, en declaraciones a Radio Alicante, el exalcalde popular, Luís Díaz Alperi, ha asegurado desconocer aún la decisión del magistrado instructor del caso del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante.

"Yo lo único que digo es que ya era hora", ha dicho, al tiempo que ha añadido: "Llevan mucho tiempo con una instrucción que tiene poca enjundia en los últimos años, y me parece estupendo que por fin se haya decidido que se abra juicio oral porque espero que en el juicio oral queden muy claras las cosas".

Añade que normalmente se conocen mucho antes las decisiones juidicales por los medios que por los propios interesados. A media mañana aún no le había llamado su abogado, pero, ha dicho: "Me parece estupendo que se abra el juicio oral de una vez y se acabe con esta historia".

Mantiene que no puede valorar el contenido del auto porque "no conozco nada". "Sé que hay un auto por los medios de comunicación, subraya, pero no conozco nada".

El juez que investiga las supuestas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante procesa a los exalcaldes Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, ambos del PP, y al empresario Enrique Ortiz por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho e información privilegiada.

Comentarios