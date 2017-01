Un año por cobrar a marroquíes por falsos contratos

Un año de prisión y multa de seis meses, para el matrimonio acusado de formalizar falsos contratos a cambio de dinero para facilitar la entrada en España de ciudadanos marroquíes, lo que constituye un delito contra los derechos de ciudadanos extranjeros con ánimo de lucro, penado con entre uno y seis años. En el mismo juicio, han quedado absueltas otras ocho personas, todas ellas empresarios de la comarca de Avilés, inicialmente acusadas de un delito de falsedad en documento oficial continuado, que podría haber prescrito por la inactividad en el procedimiento judicial durante más de tres años: los hechos se remontan ya a 2004.

La inactividad judicial se habría producido en un Juzgado de Avilés y la vista oral se ha celebrado en la Sección Tercera de la Audiencia con sede en Oviedo. El acuerdo de conformidad, a la espera de ratificación por parte de la magistrada, supone la condena a un año de cárcel y multa de seis meses a los dos principales acusados, un matrimonio de origen marroquí. La mujer tiene nacionalidad española, mientras que el varón es de nacionalidad marroquí, lo que deja abierta la puerta a una posible expulsión del varón, como prevé el artículo 57.2 de la ley de Extranjería, según el cual cualquier condenado a un año de cárcel puede ser objeto de apertura de un expediente administrativo para expulsión, como reconoce el abogado que defendió a la pareja, Miguel Fernández Arango. El letrado no se pronuncia sobre ese proceso administrativo "en el que no estaría como letrado, dice, aunque sí destaca la sustancial rebaja de condena que se recoge en el acuerdo, ya que "se jugaban una pena de cárcel de 6 años, que yo entiendo que con las últimas reformas sería algo interior, pero que, en todos los supuestos, al ser más de un año de prisión implicaría la automática expulsión sin perjuicio del posible ingreso en prisión", si bien resaltó que, cuando la pena es inferior a dos años, "es soberanía del juez decidir si lo han de cumplir o no, esperemos que no sea así".

Según sostiene la Fiscalía en el escrito de acusación, la pareja condenada conseguía, a cambio de dinero, que empresarios locales formalizaran contratos de trabajo para el hogar o en actividades agrarias. No llegaban a desarrollar actividad laboral alguna, aunque les permitía conseguir el permiso de residencia en España.

