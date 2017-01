Bilbao suspende el servicio on line de la OTA

El servicio de OTA on line se suspende este viernes 13. La adjudicataria del servicio finaliza el contrato y el área de circulación, tras un proceso de licitación, ha adjudicado la gestión a otra empresa. Esta nueva adjudicataria no dispone de esta herramienta on line, con lo que, la página web que ha funcioando hasta ahora, propiedad de la anterior adjudicataria, quedará cancelada.

Según señalan desde el consitorio bilbaino, "después del verano" se pondrá en marcha una aplicación (app) desde la cual se podrá realizar todas las operaciones que hasta ahora sólo se realizaban desde un ordenador a la que se sumarán más opciones, como conocer las plazas libres en tu zona, avisos sobre vencimiento del tiempo de aparcamiento, etc.

Hasta el verano, la nueva empresa que ha comenzado a desarrollar la aplicación instalará progresivamente los nuevos softwere en 49 parquímetros incialmente para que, tras el período estival, toda la red de parquímetros esté actualizada y en marcha.

