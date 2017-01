Barakaldo y Santutxu, protagonistas

A sus 34 años, Asier Ormazabal, uno de los cachorros de la Intertoto, es un referente en un Santutxu que pelea en Tercera desde la modestia y el brío, más el eléctrico extremo del Barakaldo David Martín, que espera un conjunto fabril en playoff de ascenso, se pasaron por Radio Bilbao para narrar sus actuales vivencias.

De Segovia capital, David, de 24 años, reconoce que al Barakaldo le “está costando, pero estamos trabajando lo que tenemos que mejorar y vamos a tirar para arriba. El grupo está muy igualado y debemos pensar ya en el Socuéllamos el domingo”, lanza. Martín llegó al Barakaldo, neutralizando su contrato en el Numancia, por mediación de Iñaki Zurimendi: “Era una oportunidad para seguir creciendo y no me lo pensé dos veces. Rescindí con el Numancia. Me dijo Arrasate que en Segunda era difícil tener minutos y como en las otras no había tenido muchos partidos (ocho), lo mejor era salir para seguir creciendo”, recuerda de su época con Machín y Anquela en el banquillo. Una experiencia en la categoría de bronce que resultó “un sueño, feliz, y sigo trabajando para poder jugar otra vez en Segunda”.

Renovó en junio en las oficinas de Lasesarre por sentirse “muy a gusto” y espera repetir “el año pasado. Es difícil superar esos 80 puntos ya que fue una temporada increíble, pero no queda otra que superarse y vamos a luchar hasta el final, tenemos capacidad y mejora”, remacha David. En este ecuador de la actual campaña, desvela que “el vestuario está tranquillo y está mejorando, por lo que veo entrenando bien, confío en el equipo. Los resultados son rachas y vendrá la racha positiva”, reitera el extremo segoviano.

Por su parte, Ormazabal jugó la Copa Intertoto ante el Cluj con los Amorebieta, Ustaritz y compañía, aunque no tiró penaltis aquel día- “me escondí”, comenta con sorna sobre aquella pretemporada con Mendilibar, con cuatro años en el Bilbao Athletic y la competencia de Iraola arriba que fue demasiado alargada. “Cuando tienes a Andoni Iraola delante es casi imposible”, rememora con un amistoso a sus espaldas en la inauguración de Urritxe, con el entonces también entrenador del equipo Valverde. Después, Pontevedra, Cartagena, Puertollano, UD Logroñés, SD Leioa y ahora echando un cable al Santutxu, que lucha por salir de abajo “más por resultados que por juego”, insiste Orma sobre el equipo pilotado por Marquitos. “Jugar en Tercera conlleva su responsabilidad”, añade el actual central en Mallona, que compagina con su oposición a bombero. “Jugué de pequeño en el Santutxu y me hacía ilusión terminar jugando de nuevo aquí”, rechazando seguir en Segunda B o enrolarse en el Potugalete. “Me vuelvo a sufrir y a disfrutar”, añade después de pasado en sus ocho años en Lezama, donde coincidió con tres generaciones de jugadores.

Los 19 puntos el Santutxu pesan por el “problema de los arrastres, porque ahora mismo estamos salvados”. El hándicap, “perder ocho partido al final por la mínima, el año pasado eran todos cara y este año demasiadas cruces”. Mientras, siguen entrenado en medio campo o en un cuarto, coincidiendo como infantiles o cadetes del Begoña o del Danok. “Lo aceptamos, pero no son las mejores condiciones”, subraya Orma.

