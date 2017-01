Por una cabeza de ventaja

No había apenas nadie en el Millennium. La actividad policial, que habría atraído una multitud de curiosos, apenas despertaba interés en una zona tan alejada del Paseo Marítimo, que resultaba muy solitaria sobre todo un día como aquel, frío y con lluvia intermitente, así que cuando llegué atraído por el aviso de que habían descubierto un cadáver entre las rocas, solo había cuatro personas, una de ellas de pie sobre la balaustrada de piedra con un abrigo oscuro y la capucha echada. Estaban en la entrada de la rampa que llevaba a las rocas por donde se veía deambular a los inspectores de la Policía Científica. "¿Fue uno de vosotros el que descubrió el cadáver?", pregunté. Entonces el tipo que estaba de pie sobre la barandilla de espaldas a mí giro sobre si mismo y me dijo "Lo encontró un amigo mío".

Me estremecí, y no solo por el frío. Aquel sujeto en cuestión era un veterano periodista de sucesos de un medio mucho más importante que el mío, un cincuentón que era verdadera leyenda en el mundillo. Corrían muchas historias acerca de él, algunas de lo más pintorescas y otras merecedoras de figurar en un informe policial. Siempre llegaba al escenario de la noticia antes que yo, y cuando por fin lograba aparecer con la lengua se limitaba a ignorarme como una estrella del rock a una groupie. Lo había conocido en noviembre de 2007, cuando era joven e ingenuo, durante la retención de un avión español por un gobierno africano. Una azafata coruñesa viajaba en el aparato y todos la esperábamos en el aeropuerto cuando él se acercó a mí y me contó que ya se había ido con toda su familia por una puerta trasera. Mentía, por supuesto: se acercó disimuladamente a la parada de autobús donde se encontraban y después de hablar con ellos me señaló el bus en el que se iban. "Eran esos de ahí", me lo restregó sin rubor.

Nueve años después, ahí estábamos. Aquel marrajo resabiado observaba con esa expresión tristona que le caracterizaba los movimientos de los policías mientras yo hacía llamadas sin parar, tratando de enterarme de algo de lo que seguramente él ya sabía. Cuando acabé, empecé a pasearme de aquí para allí. Montar guardia es algo que hay que hacer a menudo en un suceso solo con la esperanza de que pase algo: encontrar un testigo o de enterarse de cualquier cosa. Pero por encima de todo, se trata de vigilar a la competencia: nadie quiere ser el primero en abandonar el lugar y correr el peligro de perderse lo mejor de la noticia.

Entonces un tipo se acercó a mirar mientras charlaba por el móvil y le contaba a alguien que seguían allí y que había encontrado el cadáver. Le abordé en cuanto terminó y me contó todo: estaba en el lugar con un compañero de trabajo cuando un señor encontró el cadáver. En un principio le había parecido un montón de ropa, pero al acercarse descubrió que era un cuerpo humano "estaba amarillento y como momificado. Se le veían las tripas pero no le vi la cara porque le tapaba la camiseta". Yo anotaba todo encantado con tanto detalle truculento, hasta que empezó a llover. Me cubrí con la capucha, pero aquel hombre no tenía, así que le hice meterse en su furgoneta y seguí preguntándole hasta estar seguro de que me lo había dicho todo. A distancia, el marrajo nos vigilaba, aguardando su oportunidad.

Era mi momento. "¿Ves a aquel tipo?", pregunté al testigo. Este asintió con curiosidad. "Pues es de la competencia. Un periodista de sucesos como yo, solo que siempre me gana. Llega antes a los sitios y se entera de todo", le expliqué para luego ir al grano: "Querría tomarle la delantera, así que te voy a pedir que no hables con él". El tipo le hizo gracia mi ocurrencia: "Hombre, los peces pequeños también tienen que comer". Coincidí con él entre risas y le estreché la mano antes de irme. Me crucé con el marrajo. "¿Ya acabaste?", me preguntó. Yo sonreí y le dije que sí.

Una hora después, me llamó uno de los policías a los que había telefoneado y me contó la historia, hasta donde los propios agentes sabían. El muerto se llamaba Montoya, era un gitano de Bilbao y los inspectores creían que había muerto en los bajos abandonados del Millennium y que luego otros mendigos lo habían sacado fuera para librarse de esa peste y poder dormir tranquilos allí. Pero como el cadáver estaba tan podrido, en el traslado se les había caído la cabeza, que había salido rodando por ahí. Aquello era mucho mejor de lo que pensaba. El hecho de que probablemente se tratara de una muerte natural resultaba irrelevante al lado de una historia de indigentes manipuladores de cadáveres. Lo titulé "La Policía investiga un cuerpo descabezado" y ojeé al día siguiente los dos diarios de la competencia. En uno de ellos apenas le dedicaba espacio (su redactor jefe me dijo que sabían lo de la cabeza pero que no querían darle publicidad) y en la del marrajo, mi testigo no le había dado ningún detalle. Ni siquiera mencionaba lo de la mutilación, y en su caso, estaba seguro de que no había sido por sensibilidad. Sentí que, por lo menos en aquella ocasión, le había ganado la carrera. Por una cabeza de ventaja.

