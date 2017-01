Garitano: “Estamos muy justos; si no es una cosa, es otra”

Gaizka Garitano lamenta las limitaciones de su equipo en plena cuesta de enero. El conjunto blanquiazul afrontará este miércoles su tercer partido en lo que llevamos de año. Se medirá al Alavés con los efectivos justos. Sin Bruno Gama, sin Carles Gil, sin Fayçal y todavía sin fichajes. De ese modo afronta el duelo copero. Con el 2-2 de la ida, Garitano reconoce que tiene al equipo muy limitado. "Estamos muy, muy justos. Ya desde principio de temporada, si no es una cosa es otra."

Ante los problemas, sobre todo en la zona de los interiores, el míster planea no desgastar demasiado a su equipo en la batalla de Copa para no salir más dañados en la Liga. Garitano advierte que será necesario saber "gestionar los minutos en esas posiciones muy bien". Deja entrever el preparador que el Deportivo no se volverá loco y no arriesgará en Mendizorroza.

Con Pinchi y sin Bergantiños

En la convocatoria del Depor, estará Oscar Pinchi. El Deportivo recurrió la quinta amarilla que había visto el canterano con el Fabril en San Lázaro. Con cinco amonestaciones, el jugador tendría que haber cumplido la sanción con el equipo de Tercera. No podría haber jugado con el Deportivo ni en Liga ni en Copa. Tras el recurso ganado, Garitano lo incluyó entre los citados para medirse al Alavés.

Por el contrario, se ha quedado en A Coruña Álex Bergantiños. El de la Sagrada Familia ni siquiera está presente en la Copa del Rey, el torneo dónde los entrenadores suelen dar presencia a los menos habituales. El míster reconoce que él deberá decidir su futuro porque es una decisión "técnica". Ha avanzado Garitano que nunca se opondrá a una salida de Álex en busca de minutos.

Tampoco acudirá al País Vasco el portero Tyton. Por otro lado, la gran novedad entre los citados es Laure. El madrileño se acaba de recuperar de su lesión muscular. No estaba apto para la competición desde mediados de noviembre del año pasado.

Comentarios