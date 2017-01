Borja Valle será titular con el Deportivo en la Copa del Rey

El Elche C.F. sigue muy pendiente del punta del Deportivo de La Coruña Borja Valle, de 24 años, del que ayer habló en Radio Elche Cadena SER el director deportivo del Elche, José Luis Molina, que afirmó que "su cesión está cerrada, pero el presidente del Deportivo, Tino Fernández, nos ha pedido comprensión ante la falta de efectivos del equipo en ataque".

El entrenador del Deportivo, Gaizka Garitano, ha convocado por tercer partido consecutivo al berciano Borja Valle y ha declarado que será titular en Mendizorroza ante el Alavés, en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey que se jugará este miércoles a las 19.00 horas. "Yo no impediré que un futbolista con pocos minutos pueda salir para jugar más en otro equipo", ha dicho Garitano, que ha pedido al Club que Borja no salga hasta que no llegue algún refuerzo en este mercado de invierno.

En la entidad ilicitana están convencidos de que el Deportivo de La Coruña cumplirá con lo pactado y que al final Borja Valle llegará cedido y vestirá de franjiverde hasta el 30 de junio. "Chuti" Molina ha comentado que "la polivalencia en ataque de Valle y su calidad será muy importante para el equipo".

Comentarios