Alfonso Ortuño pide un voto de confianza “para los que vienen a colaborar”

El presidente de la Junta Gestora del C. D. Eldense ha pasado hoy por el programa “SER Deportivos” de Radio Elda – Cadena SER para hablar de la actualidad de la entidad deportivista después de que en los últimos días, se haya extendido el rumor de la llegada al club de un grupo inversor dispuesto a dotarle de una estructura deportiva e institucional encaminada a intentar el complicada logro de mantener la categoría en Segunda B.

Ortuño ha comenzado recordando que “la Gestora estamos aquí como accidente porque en ningún momento llegamos aquí con la intención de dirigir el club porque necesita de mucho tiempo y de personas cualificadas para hacerlo y ese no es nuestro caso” reconociendo que “yo me estoy dando cuenta de que no estoy capacitado para dirigir un club como el Deportivo con tantísimas cosas por resolver diariamente que me superan y es una situación que nos está desbordando cuando nosotros llegamos aquí para colaborar con el proyecto que iniciaron otras personas aunque la situación ha hecho que seamos los que aguantamos la vela para que el barco no se hunda”.

Alfonso Ortuño, presidente de la Gestora del C. D. Eldense / Cadena SER

Alfonso Ortuño reconoce que, tras el SOS que lanzó en la rueda de prensa del pasado 20 de diciembre, “ha llegado un grupo de personas que, a pesar de la situación deportiva por la que atravesamos, está dispuesto a ayudarnos” añadiendo que “a través de un abogado de Elche se puso en contacto con nosotros proponiéndonos que mediante él, puede entrar dinero al club. Le escuchamos, hemos tenido una primera toma de contacto, unas reuniones y todos los gastos que se han producido desde entonces los están cubriendo”.

El presidente de la Junta Gestora del C. D. Eldense ha reconocido que “poco a poco les estamos traspasando poderes para que la gestión del club sea la que necesita una entidad en Segunda B”. Ortuño aclara que “ese grupo no llega de manera dictatorial ya que están respetando gestiones que nosotros ya habíamos iniciado”.

Aunque los rumores apuntan a que ese grupo inversor es de origen italiano, Alfonso Ortuño ni confirma ni desmiente aunque sí insiste en que “yo solo pudo decir que he hablado con un abogado de Elche que se llama José Miguel” aunque enfatiza el dirigente azulgrana en que “no se trata de vender el alma del Deportivo al diablo porque lo que tenemos claro es que tenemos que salvaguardar al club aunque es una lástima que tenga que ser gente de fuera de Elda la que se interese por el club y a estos tenemos que escucharles y con su ayuda, llegar a final de temporada”.

Aclara Alfonso Ortuño que “será a partir del próximo día 30 cuando se empiece a sopesar la fecha para la convocatoria de una Asamblea General de socios”.

En el aspecto deportivo se muestra cauto el presidente de la Junta Gestora del C. D. Eldense argumentando que “lo que sí que está claro es que estas personas, según nos han dicho, vienen con la intención de salvar al equipo”.

Alfonso Ortuño se aferra a la calculadora para confiar en la permanencia porque “mientras las matemáticas no digan lo contario, el C. D. Eldense es de Segunda B” y pide “un voto de confianza para estas personas que están dispuestas a colaborar con nosotros”.

El domingo habrá caras nuevas en el “Nuevo Pepico Amat” y no solo sobre el terreno de juego.

