"Es penoso que se estén vigilando unos a otros"

La alcaldesa de Jerez ha lamentado el grado de crispación entre los dos Xerez, con directivos que están más pendientes del otro que de su propia situación, tanto deportiva como institucional. En declaraciones a la Cadena SER, Mamen Sánchez recuerda que apostó en su momento por no interferir desde el Ayuntamiento en los asuntos deportivos de este tipo, porque, “a los clubes les ha ido muy mal cuando el Ayuntamiento ha intentado politizar el fútbol, muy mal, por lo tanto este gobierno tenía muy claro que no iba a hacerlo”.

La regidora lamenta la vigilancia a la que se someten ambas directivas y sus aficiones, “es penoso es que se estén vigilando unos a otros. Si un club hace algo ya está el otro denunciando, si el otro lo hace lo mismo, a mí no me parece normal”, sostiene en la entrevista concedida a este medio.

Para no interferir y ajustarse a la legalidad vigente, recuerda que “lo que hemos hecho es irnos a las ordenanzas y hacerlas cumplir, a unos y a otros, pero es lamentable este tema y Jerez no se merece esto. Si aquí hay dos clubes pues lo que hay en vez de uno. Los dirigentes tienen que estar en los temas deportivos más que en otros y más con esa rivalidad. No es normal que si alguien se salta algo las denuncias vienen al Ayuntamiento y para eso lo que tenemos que hacer es cumplir a rajatabla las ordenanzas y si nos quieren llevar a los juzgados que lo hagan, pero este tipo de amenazas y actitudes no la merecen los aficionados”. Por último, aconseja a las dos directivas “que representen a la ciudad lo mejor que puedan, eso es lo que tienen que hacer”, concluyó.

